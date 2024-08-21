На три градуса выше нормы: Теплая и сухая погода задержится в Петербурге еще на один день

Погода в среду, 21 августа, порадует жителей и гостей Петербурга обилием солнца. Его лучи прогреют воздух до +24 градусов, что уже нехарактерно для конца месяца. При этом обойдется без осадков. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.