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На три градуса выше нормы: Теплая и сухая погода задержится в Петербурге еще на один день

Тепло до +24 градусов ожидается в Петербурге 21 августа.

Сейчас в Ричмонде: +15° 2 м/с 77% 761 мм рт. ст. +19°

Погода в среду, 21 августа, порадует жителей и гостей Петербурга обилием солнца. Его лучи прогреют воздух до +24 градусов, что уже нехарактерно для конца месяца. При этом обойдется без осадков. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

— Антициклон, неторопливо смещающийся на восток, сегодня еще сохранит в Северной столице преимущественно солнечную и сухую погоду, что поможет солнечным лучам активно прогревать воздушные массы. Показания термометра на два-три градуса превысят рамки климата, — отметил синоптик.

Ветер подует юго-восточного направления со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 758 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.

А в четверг, 22 августа, в городе на Неве ожидается тепло до +23 градусов, но при этом временами будут идти дожди.