Москву украсят ко Дню флага России

«Традиционно в честь Дня флага украсим город в цветах российского триколора. В этом году разместим более 2,2 тысячи флаговых конструкций, в том числе на пяти мостах: Бородинском, Крымском, Новоарбатском, Большом Устьинском и Большом Краснохолмском», — отметил Петр Бирюков.
Кроме того, празднично оформят Ростовскую, Бережковскую, Краснопресненскую и Смоленскую набережные. Флагштоки с триколором установят у здания Совета Федерации на Большой Дмитровке. Дополнительно украсят территорию у Центрального музея Вооруженных сил.
В честь праздника подготовили видеоролики, которые будут транслироваться на цифровых билбордах, медиафасаде дома 28 и на домах-книжках на Новом Арбате.