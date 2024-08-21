Москву украсят ко Дню флага России

«Традиционно в честь Дня флага украсим город в цветах российского триколора. В этом году разместим более 2,2 тысячи флаговых конструкций, в том числе на пяти мостах: Бородинском, Крымском, Новоарбатском, Большом Устьинском и Большом Краснохолмском», — отметил Петр Бирюков.