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Москву украсят ко Дню флага России

Флаговые конструкции украсят столицу ко Дню флага России, который отмечается 22 августа. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Традиционно в честь Дня флага украсим город в цветах российского триколора. В этом году разместим более 2,2 тысячи флаговых конструкций, в том числе на пяти мостах: Бородинском, Крымском, Новоарбатском, Большом Устьинском и Большом Краснохолмском», — отметил Петр Бирюков.

Кроме того, празднично оформят Ростовскую, Бережковскую, Краснопресненскую и Смоленскую набережные. Флагштоки с триколором установят у здания Совета Федерации на Большой Дмитровке. Дополнительно украсят территорию у Центрального музея Вооруженных сил.

В честь праздника подготовили видеоролики, которые будут транслироваться на цифровых билбордах, медиафасаде дома 28 и на домах-книжках на Новом Арбате.

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