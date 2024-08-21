Депутаты Заксобрания приняли участие в заседании Регионального совета в Братске

Обсудили на заседании законопроект, который касается обеспечения льготников твердым топливом, то есть дровами. В настоящий момент с территорий поступает множество обращений в связи с тем, что не все льготники право на компенсацию расходов при покупке дров. Как пояснила Наталья Дикусарова, сейчас фиксированную выплату могут получать работники областных учреждений образования и здравоохранения, учреждений культуры и ветеринарной службы, социальной защиты. Однако разработан законопроект, который даст такое право ветеранам труда, труженикам тыла и приравненным к ним категориям граждан, а также детям войны, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, реабилитированным.