Депутаты Заксобрания приняли участие в заседании Регионального совета в Братске

Изменения в механизме компенсации расходов на приобретение дров, новый закон об обращении с бесхозными животными, также программа субсидирования быстровозводимых спортивных сооружений — такие вопросы обсуждались на заседании Регионального совета Приангарья, которое прошло накануне в Братске. Вел его губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, прибыли главы 38 муниципальных образований. Спикер Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников и первый заместитель председателя ЗС Кузьма Алдаров участвовали в заседании онлайн, а на месте присутствовала вице-спикер Наталья Дикусарова.
Обсудили на заседании законопроект, который касается обеспечения льготников твердым топливом, то есть дровами. В настоящий момент с территорий поступает множество обращений в связи с тем, что не все льготники право на компенсацию расходов при покупке дров. Как пояснила Наталья Дикусарова, сейчас фиксированную выплату могут получать работники областных учреждений образования и здравоохранения, учреждений культуры и ветеринарной службы, социальной защиты. Однако разработан законопроект, который даст такое право ветеранам труда, труженикам тыла и приравненным к ним категориям граждан, а также детям войны, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, реабилитированным.
Еще один вопрос, о котором говорили участники заседания — обращение с бездомными животными. Так, к работе с агрессивными собаками подключится служба ветеринарии, из областного бюджета будет выделяться субсидия на создание приютов. Несколько муниципалитетов определены как пилотные участники такого проекта.
Члены Совета поддержали программу по созданию модульных спортивных сооружений.
— Доступный модульный спортзал — новый проект, и в этом году на средства федерального бюджета такой спортивный объект появится в Иркутской области, — пояснила Наталья Дикусарова. — Мы вместе с Минспортом проработали положение об областной программе.