Жара до +35, сильные дожди и шквалистый ветер ожидаются 21 августа в Беларуси

Жара до +35, ливни и шквалистый ветер ожидаются 21 августа, в среду, в Беларуси, информирует портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, в стране будет преобладать облачная с прояснениями погода. На большей части прогнозируются кратковременные дожди, грозы. По северной части Беларуси возможны сильные дожди. Ветер окажется переменных направлений, а в момент гроз порывистый. Синоптики отмечают, что по западу местами будет шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. Температура воздуха составит от +25 градусов по северо-западной части до +35 градусов по юго-восточной.
В Минске ожидается облачная с прояснениями погода. Вероятность кратковременного дождя оценивается в 80−90%, возможна гроза. Ветер будет переменных направлений умеренный, в момент грозы порывистый. Утром прогнозируется от +18 до +20 градусов. Днем воздух прогреется от +29 до +31 градуса, в вечернее время будет от +22 до +24 градусов.
Синоптики на 21 августа объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра порывами от 15 до 20 метров в секунду и жары. Кроме того, на среду был объявлен красный уровень опасности по причине того, что во многих районах Гомельской области температура воздуха составит +35 градусов.