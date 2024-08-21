Жара до +35, сильные дожди и шквалистый ветер ожидаются 21 августа в Беларуси

Согласно прогнозу синоптиков, в стране будет преобладать облачная с прояснениями погода. На большей части прогнозируются кратковременные дожди, грозы. По северной части Беларуси возможны сильные дожди. Ветер окажется переменных направлений, а в момент гроз порывистый. Синоптики отмечают, что по западу местами будет шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. Температура воздуха составит от +25 градусов по северо-западной части до +35 градусов по юго-восточной.