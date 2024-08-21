В Омской области объявлен тендер на ямочный ремонт окружной дороги

В Омской области открыт тендер на ямочный ремонт Окружной дороги. Она проходит между Федоровкой и Александровкой и охватывает три района: Омский, Любинский и Марьяновский.
Заказчиком работ является Управление дорожного хозяйства региона. Начальная стоимость контракта составляет 38,2 миллиона рублей. Прием заявок на участие в тендере завершится 28 августа, а результаты торгов будут известны 30 августа.
Подрядчику предстоит восстановить поврежденные участки асфальтового покрытия. Все работы должны быть завершены до конца октября 2024 года.
Важно отметить, что подрядчик обязан привлечь субподрядчиков из числа малого бизнеса и социальных НКО — они должны получить не менее 25% от общей суммы контракта.
Западный обход Омска, который включает данный участок дороги, был частично построен в 2015 году.