На Крымском мосту растет очередь: сколько ждать проезда

«В очереди со стороны Тамани находятся 97 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи стоят 215 машин. Время ожидания — около часа», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что по состоянию на шесть часов утра перед досмотровыми комплексами на Крымскому мосту очередей не было.
Власти региона подчеркивают, что безопасность транспортного перехода через Керченский пролив имеет первостепенное значение, так как объект является стратегическим. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности, поэтому процедура досмотра на мостовом переходе обязательна в целях безопасности.
По статистике, самые большие очереди на подъезде к Крымскому мосту скапливаются по пятницам и воскресеньям.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам — с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период — с 17:00 до 23:00.