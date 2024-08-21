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Тройняшки появились на свет в одном из роддомов Саратова

Малышей вместе с молодой мамой не выписали сразу из-за недобора веса младшей.

Источник: Комсомольская правда

В перинатальном центре восьмой городской больницы на свет появились сразу трое малышей. Дети полностью здоровы, но выписка затянулась из-за недостаточного веса младшей девочки. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональный Минздрав.

— Несколько поколений назад в роду у отца малышей была двойня. Однако появление на свет тройняшек стало для всех неожиданностью. Мама малышей призналась, что сначала была слегка шокирована, но вскоре осознала свою радость, — пишут журналисты телеканала.

Позитивные эмоции вместе с молодой мамой разделили и остальные родственники. Младшая из тройни родилась с недобором веса, но раньше срока смогла набрать необходимую массу и все члены большой семьи отправились домой.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ленинском районе Иркутска врачи обследовали около тысячи жителей.