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Сильные дожди ожидаются во Владивостоке предстоящей ночью

В городе введен режим повышенной готовности.

Сейчас в Ричмонде: +14° 4 м/с 72% 761 мм рт. ст. +19°
Источник: PrimaMedia.ru

В ночь на 22 августа во Владивостоке ожидаются сильные дожди под влиянием бывшего тропического циклона JONGDARI, сообщает ИА PrimaMedia. Осадки могут достигать 45 мм за 12 часов и менее.

Синоптики уточнили, что дожди сохранятся в течение дня 22 августа и ночью 23 августа, с общим количеством осадков от 40 до 80 мм. Из-за неблагоприятной погоды во Владивостоке введен режим повышенной готовности, который будет действовать до 18.00 24 августа.

Напомним, что дальневосточная столица до сих пор борется с последствиями ливней, обрушившихся на город 19 августа.