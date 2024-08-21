Сильные дожди ожидаются во Владивостоке предстоящей ночью

Синоптики уточнили, что дожди сохранятся в течение дня 22 августа и ночью 23 августа, с общим количеством осадков от 40 до 80 мм. Из-за неблагоприятной погоды во Владивостоке введен режим повышенной готовности, который будет действовать до 18.00 24 августа.