Машины-невидимки: новый способ не платить за парковку «тестируют» владивостокцы

Автомобилисты Владивостока все еще «выступают» против платных парковок. После того, как официально разрешили снимать тряпки, бумажки, диски и другие предметны с номеров машин, занимающих платные парковочные места, самые «изобретательные» водители приморской столицы пошли дальше и стали откручивать номерные знаки с авто. Скопление машин без госномеров попало в поле зрения корр. ИА PrimaMedia на Уткинской. В «Цифровом Приморье» рассказали, насколько проблема актуальна, и как с ней бороться.
Такую картину сегодня, 21 августа, можно было наблюдать в районе ул. Уткинская, 1. Некоторые водители снимают номера только с задней части машины, другие — самые «бесстрашные» — предпочитают снимать их и спереди.
В пресс-службе «Цифрового Приморья» отметили, что на некоторых парковочных пространствах в центре Владивостока проблема скрытых номеров очевидна. В городе с определенной периодичностью проводятся рейды, в ходе которых предметы, мешающие считывать паркрайту госномер, убираются с транспортных средств.
«Скрытый номер и его отсутствие — в ключе правил муниципальных парковок одно нарушение. В ряде городов проблема срытых номеров на платных муниципальных парковках была решена через эвакуацию транспортных средств нарушителей или блокировку колес автотранспорта, нарушившего правила парковки. Например, в Москве и Воронеже активно используется эвакуация транспортных средств нарушителей. В Казани на колеса автомобилей недобросовестных автомобилистов ставят специальные блокираторы», — объяснили в ЦП.
Кроме того, в организации отметили, что для решения проблемы необходимо активное взаимодействие муниципальных властей, правоохранительных органов и операторов платных парковочных пространств. Для введения системы эвакуации/блокировки транспортных средств на муниципальных парковках необходимы соответствующие нормативные акты.
Напомним, что еще в 2023 году в «Цифровом Приморье» озвучивали информацию, что машины, находящиеся на муниципальных парковках без регистрационных номеров, в ближайшее время будут подлежать эвакуации.