Машины-невидимки: новый способ не платить за парковку «тестируют» владивостокцы

Автомобилисты Владивостока все еще «выступают» против платных парковок. После того, как официально разрешили снимать тряпки, бумажки, диски и другие предметны с номеров машин, занимающих платные парковочные места, самые «изобретательные» водители приморской столицы пошли дальше и стали откручивать номерные знаки с авто. Скопление машин без госномеров попало в поле зрения корр. ИА PrimaMedia на Уткинской. В «Цифровом Приморье» рассказали, насколько проблема актуальна, и как с ней бороться.