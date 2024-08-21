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В Омске мужчина установил парковку у дома без согласия жильцов

По решению суда территория вернулась в первоначальное состояние.

Источник: Комсомольская правда

Жилец дома по улице 50 лет ВЛКСМ организовал во дворе дома парковку без согласия остальных жильцов.

Им это не понравилось, и одна из жительниц подала иск в суд. Фемида частично удовлетворила иск и обязала демонтировать парковочные места. Исполнительное производство передали судебным приставам.

Мужчина проигнорировал уведомление о необходимости выполнить решение суда. Пришлось применить меры, включая запрет на выезд и взыскание штрафа.

«В результате омич осознал, что решение суда все же придется исполнить, а своим бездействием он только усугубляет сложившуюся ситуацию. Вскоре мужчина приступил к демонтажу парковочных мест, и оплатил исполнительский сбор в размере 5 000 рублей», — сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Омской области.

Сейчас решение суда исполнено, территория дома вернулась в прежнее состояние.