Верховный суд признал незаконным переоформление квартир на мать при разводе

Супруги из Белгородской области развелись после восьми лет брака и решили поделить имущество через суд. Проблемы возникли при разделе двух однокомнатных квартир. Муж перевел деньги на их покупку на счет своей матери. Через несколько месяцев он заключил договоры о покупке, их оплатила его мать, оформив беспроцентный займ сыну. Квартиры были оформлены на его имя, но он передал их матери в счет отступного по договорам займа. При разводе суд решил не делить эти квартиры, не сочтя их совместным имуществом супругов. Верховный суд не согласился с этим.