Верховный суд признал незаконным переоформление квартир на мать при разводе

Супруги из Белгородской области развелись после восьми лет брака и решили поделить имущество через суд. Проблемы возникли при разделе двух однокомнатных квартир. Муж перевел деньги на их покупку на счет своей матери. Через несколько месяцев он заключил договоры о покупке, их оплатила его мать, оформив беспроцентный займ сыну. Квартиры были оформлены на его имя, но он передал их матери в счет отступного по договорам займа. При разводе суд решил не делить эти квартиры, не сочтя их совместным имуществом супругов. Верховный суд не согласился с этим.
Как пояснил ВС, во время брака муж внес на счет матери денежные средства, которые являлись общим имуществом супругов. В связи с этим суд счел, что бывшая жена имеет право на долю в квартирах, хотя она не обжаловала договоры займа и отступного.
В мае ВС постановил, что можно привлекать супругу гражданина-банкрота к ответственности за отчуждение совместно нажитого имущества. Речь идет о случаях, когда актив продан незадолго до банкротства или уже после его начала. Ранее суды ограничивались тем, что сделку отменяли, а покупателя обязывали вернуть имущество в конкурсную массу либо компенсировать его стоимость.