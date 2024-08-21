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Верховный суд признал незаконным переоформление квартир на мать при разводе

Верховный суд (ВС) исключил возможность при разводе избежать раздела имущества, переоформленного на родителей. Такое решение было вынесено по делу бывшей семейной пары, в которой муж оформил недвижимость на мать, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на определение судебной коллегии по гражданским делам.

Источник: РИА "Новости"

Супруги из Белгородской области развелись после восьми лет брака и решили поделить имущество через суд. Проблемы возникли при разделе двух однокомнатных квартир. Муж перевел деньги на их покупку на счет своей матери. Через несколько месяцев он заключил договоры о покупке, их оплатила его мать, оформив беспроцентный займ сыну. Квартиры были оформлены на его имя, но он передал их матери в счет отступного по договорам займа. При разводе суд решил не делить эти квартиры, не сочтя их совместным имуществом супругов. Верховный суд не согласился с этим.

Как пояснил ВС, во время брака муж внес на счет матери денежные средства, которые являлись общим имуществом супругов. В связи с этим суд счел, что бывшая жена имеет право на долю в квартирах, хотя она не обжаловала договоры займа и отступного.

«В случае когда при рассмотрении требования о разделе совместной собственности супругов будет установлено, что один из них произвел отчуждение общего имущества или израсходовал его по своему усмотрению вопреки воле другого супруга и не в интересах семьи либо скрыл имущество, то при разделе учитывается это имущество или его стоимость», — отмечается в решении суда.

В мае ВС постановил, что можно привлекать супругу гражданина-банкрота к ответственности за отчуждение совместно нажитого имущества. Речь идет о случаях, когда актив продан незадолго до банкротства или уже после его начала. Ранее суды ограничивались тем, что сделку отменяли, а покупателя обязывали вернуть имущество в конкурсную массу либо компенсировать его стоимость.

закон
недвижимость