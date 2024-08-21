Циклон «Сюзанна» принесёт похолодание в Пермский край

Циклон «Сюзанна» пройдёт через Пермский край и принесёт похолодание, сообщил доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.
Как рассказал эксперт в своём телеграм-канале «Опасные природные явления», 20 августа в Пермском крае был зафиксирован самый высокий за две недели дневной максимум. Несмотря на это, потепление в регионе оказалось кратковременным.
В среду 21 августа в Прикамье ожидается прохладная погода, которая связана с циклоном «Сюзанна», который проходит через Урал. Днём в регионе могут пройти кратковременные ливневые дожди и слабые грозы.
В Пермском крае ожидается температура воздуха до +18˚С. В юго-западных районах возможно потепление до +20˚С.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в период с 21 по 23 августа в Пермском крае возможно интенсивное повышение уровня рек. Пермский ЦГМС объявил штормовое предупреждение.