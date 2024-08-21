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На Дону к концу недели ожидается дождь с грозой

К концу недели в Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий, сообщают синоптики регионального Гидрометцентра.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

В пятницу, 23 августа, в регион придут дожди. На всей территории возможны кратковременные осадки в сочетании с ветром и грозами. Порывы ветра при грозах усилятся до 12−14 метров в секунду. Ночная температура составит +20…+25 градусов, а дневная — до +28…+33 градусов, местами до +36 градусов.

В Ростове в конце недели также прогнозируются осадки. Ночью и утром вероятны кратковременные дожди и грозы. При грозах ветер усилится до 12−14 метров в секунду. Температура ночью составит +21…+23 градуса, днём — +31…+33 градуса.