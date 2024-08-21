На Дону к концу недели ожидается дождь с грозой

В пятницу, 23 августа, в регион придут дожди. На всей территории возможны кратковременные осадки в сочетании с ветром и грозами. Порывы ветра при грозах усилятся до 12−14 метров в секунду. Ночная температура составит +20…+25 градусов, а дневная — до +28…+33 градусов, местами до +36 градусов.