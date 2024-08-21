Прививочная кампания от гриппа стартует в Волгоградской области в сентябре

Волгоградская область получила 347 тысяч доз вакцины от гриппа для детей и взрослых. В ближайшие дни препарат распределят по поликлиникам региона. Вакцинировать волгоградцев от гриппа будут бесплатно по национальному календарю профилактических прививок, сообщили в облздраве.
На первом этапе волгоградские поликлиники получат более 125 тысяч доз «Совигриппа», 80 тысяч доз «Флю-М» и 142 тысячи доз детской вакцины «Ультрикс». Отечественные вакцины получат прививочные кабинеты всех взрослых и детских поликлиник, а также ЦРБ, ФАПы и врачебные амбулатории.
Прививку от гриппа детям будут делать организованно в детсадах и школах. Родители также могут обратиться в поликлинику по месту жительства, если их ребенок не ходит в садик или по каким-то причинам пропустил день вакцинации в школе.
Среди взрослых бесплатную вакцину получат те, кто входит в группы риска: беременные, пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями, призывники, студенты. Прививка также необходима медикам, педагогам и социальным работникам, работникам сферы транспорта, коммунального хозяйства, общепита и других.
В сезон 2023−2024 годов вакцинацию от гриппа прошли 1,41 миллиона жителей Волгоградской области. В этом году планируют привить не меньше. Вакцина поможет защитить организм от опасного вируса, а также снизит риск тяжелого течения заболевания и возникновения осложнений.
Но одной прививки недостаточно, чтобы не заболеть. В сезон простуд медики советуют использовать маски, регулярно и тщательно мыть руки, пользоваться антисептиками, проветривать помещения дома и на работе. При первых признаках ОРВИ и гриппа оставаться дома и обратиться к врачу.