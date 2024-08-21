Маршруты наземного транспорта изменятся в нескольких округах с 24 августа

«С 24 августа изменим девять маршрутов автобусов и электробусов. Они начнут подъезжать ближе к станциям рельсового каркаса и двигаться через жилую застройку. Еще больше горожан получат удобный транспорт рядом с домом. В среднем на этих маршрутах совершают свыше 40 тысяч поездок в рабочий день вне сезона отпусков. Мы продолжаем повышать качество обслуживания пассажиров по поручению Сергея Собянина», — рассказал Максим Ликсутов.