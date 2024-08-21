Маршруты наземного транспорта изменятся в нескольких округах с 24 августа

«С 24 августа изменим девять маршрутов автобусов и электробусов. Они начнут подъезжать ближе к станциям рельсового каркаса и двигаться через жилую застройку. Еще больше горожан получат удобный транспорт рядом с домом. В среднем на этих маршрутах совершают свыше 40 тысяч поездок в рабочий день вне сезона отпусков. Мы продолжаем повышать качество обслуживания пассажиров по поручению Сергея Собянина», — рассказал Максим Ликсутов.
Например, маршрут автобуса № 831 будет проходить через жилые кварталы возле затона Новинки, а электробусы № 925 начнут следовать до жилого комплекса на улице Логинова в районе Щербинка. Благодаря этому поездки до станций метро и социальных объектов станут комфортнее.
Места посадки пассажиров в автобусы и электробусы № 103, 198, 205 и 641 станут ближе к вестибюлям станции «Аминьевская» Большой кольцевой линии метро и одноименной станции четвертого Московского центрального диаметра (МЦД). У автобуса № 814 появится новая остановка около входа на станцию «Царицыно» Замоскворецкой линии и одноименную станцию МЦД-2.
Автобусы С932 и № 913 по дороге к Павелецкому вокзалу будут поворачивать с улицы Кожевнический Вражек сразу на Кожевническую улицу. Это позволит пассажирам быстрее добираться до мест назначения.