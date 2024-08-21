Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком

Одновременно с этим в документе, поданном в Высший суд Лос-Анджелеса по этому делу, говорится, что и Лопес (55 лет), и Аффлек (52 года) должны обмениваться финансовой информацией, включая их текущие доходы, расходы, имущество и долги. В документе также содержится информация, что оба супруга обязаны разглашать любые изменения в своем финансовом положении «до тех пор, пока не будет достигнуто окончательное соглашение по всем финансовым вопросам».