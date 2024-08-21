Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком

Согласно судебным документам, с которыми ознакомилась BBC, 20 августа Лопес подала на развод в Высший суд округа Лос-Анджелес. Пара, которую таблоиды окрестили Беннифер, официально связала себя узами брака в Лас-Вегасе 16 июля 2022 года. Однако 20 августа также имеет большое значение в истории знаменитой пары, так как большую свадебную церемонию они провели в Джорджии 20 августа 2022 года.
Их роман начался после того, как знаменитости встретились во время работы на съемках фильма «Джильи» в 2002 году. Изначально они планировали пожениться в том же году, но разорвали отношения в начале 2004 года. Почти два десятилетия спустя они возобновили свои отношения.
«Любовь прекрасна. Любовь добра. И, оказывается, любовь терпелива. Двадцать лет терпения», — сказала Лопес в 2022 году после объявления о свадьбе в Лас-Вегасе.
Как указывает BBC, в материалах бракоразводного дела говорится, что Лопес или ее адвокат должны уведомить Аффлека, направив ему копию заявления о расторжении брака.
По сообщениям СМИ, Лопес, которая официально сменила фамилию на Аффлек, не указала никаких подробностей о брачном договоре в своем заявлении о разводе. Как пишет TMZ со ссылкой на источники, никакого брачного контракта действительно не было.
Одновременно с этим в документе, поданном в Высший суд Лос-Анджелеса по этому делу, говорится, что и Лопес (55 лет), и Аффлек (52 года) должны обмениваться финансовой информацией, включая их текущие доходы, расходы, имущество и долги. В документе также содержится информация, что оба супруга обязаны разглашать любые изменения в своем финансовом положении «до тех пор, пока не будет достигнуто окончательное соглашение по всем финансовым вопросам».
Суд дал Лопес 60 дней на подачу финансовой декларации, а у Аффлека будет еще 60 дней после того, как она предоставит свою информацию, чтобы сделать то же самое. В заявлении говорится, что если кто-либо из них не предоставит финансовую информацию, то это может повлечь за собой наложение санкций судом.
Месяцы ходили слухи о разрыве отношений Лопес и Аффлека. Этому способствовало то, что пара выставила свой особняк в Беверли-Хиллз на продажу за $65 млн. Также они были сфотографированы по отдельности без обручальных колец.
Аффлек, двукратный обладатель премии «Оскар», ранее был женат на актрисе Дженнифер Гарнер, с которой познакомился на съемках мелодрамы 2001 года «Перл-Харбор». Они расстались в 2015 году после десятилетия брака и воспитывают троих детей. Лопес была замужем четыре раза: сначала за официантом кубинского происхождения Охани Ноа (1997−1998), затем за своим бывшим танцором Крисом Джаддом (2001−2002) и за певцом Марком Энтони, от которого у нее родились близнецы (2004−2014).