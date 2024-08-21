Больной бешенством бездомный кот покусал несколько белорусов

Сообщается, что несколько человек бездомный кот покусал на улицах Танковой, а также Турчинского. Специалист уточнила, что укусы были в момент контакта с животным. Речь идет про кормление и уход. Веремейчикова уточнила, что пострадавших направили на консультацию к врачу-травматологу для решения вопроса, касающегося назначения антирабических прививок. Она также подчеркнула, что после контакта с бездомными животными или же с домашними животными, которые неадекватно себя ведут, следует сразу же обращаться за помощью к врачам.