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Больной бешенством бездомный кот покусал несколько белорусов

В Речице зараженный бешенством бездомный кот укусил несколько человек.

Источник: Комсомольская правда

Больной бешенством бездомный кот покусал несколько белорусов. Подробности озвучила порталу MЛЫН.BY. заведующая отделом эпидемиологии Речицкого зонального Центра гигиены и эпидемиологии Алина Веремейчикова.

Сообщается, что несколько человек бездомный кот покусал на улицах Танковой, а также Турчинского. Специалист уточнила, что укусы были в момент контакта с животным. Речь идет про кормление и уход. Веремейчикова уточнила, что пострадавших направили на консультацию к врачу-травматологу для решения вопроса, касающегося назначения антирабических прививок. Она также подчеркнула, что после контакта с бездомными животными или же с домашними животными, которые неадекватно себя ведут, следует сразу же обращаться за помощью к врачам.

здоровье