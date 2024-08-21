В Воронеже умер раскрывший много громких дел ветеран МВД

В понедельник, 19 августа, после тяжелой болезни умер один из наиболее заслуженных ветеранов воронежского управления МВД, полковник Леонид Мануковский. Леонид Михайлович скончался на 74 году жизни. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.
Леонид Мануковский в 1973 году закончил Воронежский технологический институт, но по комсомольской путевке пошел на службу в милицию. Более 25 лет он прослужил в различных подразделениях БХСС-БЭП.
Начинал Леонид Михайлович свою работу в милиции с инспектора БХСС отдела внутренних дел Коминтерновского райисполкома г. Воронежа. С 1979 по 1991 гг. проходил службу на различных должностях в УБХСС Воронежского облисполкома.
А это время Леонид Мануковский раскрыл много громких уголовных дел, связанных с крупными хищениями социалистической собственности. Свою методику обнаружения преступлений, связанных с хищениями в АПК области, Леонид Михайлович лично докладывал на всесоюзном совещании в Донецке, проходившим еще при министре внутренних дел Щелокове.
В июле 1991 года Леонида Мануковского назначили на должность начальника вновь созданного межрайонного отдела борьбы с преступлениями в сфере экономики Воронежа. Это легендарное подразделение Леонид Михайлович возглавлял десять лет. Он воспитал не одно поколение оперативников, многие из которых впоследствии стали руководителями различных подразделений, отделов и управлений службы регионального БЭП- ЭБиПК.
После ухода из внутренних органов Леонид Мануковский многие годы возглавлял службу безопасности ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Руководители ГУ МВД России по Воронежской области выразили искренние соболезнование родным и близким Леонида Михайловича.