В Воронеже умер раскрывший много громких дел ветеран МВД

А это время Леонид Мануковский раскрыл много громких уголовных дел, связанных с крупными хищениями социалистической собственности. Свою методику обнаружения преступлений, связанных с хищениями в АПК области, Леонид Михайлович лично докладывал на всесоюзном совещании в Донецке, проходившим еще при министре внутренних дел Щелокове.