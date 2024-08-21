Овчарку Алена Делона не будут усыплять вопреки воле актера

В интервью Paris Match в 2018 году Ален Делон говорил, что его последнюю собаку Лубо могут усыпить, если актер умрет раньше него, чтобы похоронить их вместе. По словам артиста, он бы не хотел, чтобы его собака страдала и скучала по нему на его могиле.