Схему работы с бездомными собаками изменят в Иркутской области

В Братске прошло заседание Регионального совета Иркутской области, где рассмотрели схемы работы с бездомными собаками. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона на текущий год количество безнадзорных животных составляет более 11 тысяч. Уже четыре года в Иркутской области применяется метод отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск. Благодаря такому принципу удалось снизить почти на 35% животных без владельцев, а вот количество бродячих собак остается высоким.
— В 2024 году практически все районы заключили муниципальные контракты на проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев. С 2021 года правительством Иркутской области была начата работа по предоставлению грантов на создание приютов для бездомных животных. За это время были предоставлены гранты 11 некоммерческим организациям. Но предпринимаемых мер недостаточно для кардинального решения проблемы, — отметил губернатор региона Игорь Кобзев.
На заседании поступило предложение о создании областного пункта для временного размещения животных. Такой объект не будет выполнять функцию приюта. Глава Иркутской области по итогам обсуждений отметил, что озвученные предложения будут отрабатывать и учитывать мнения зоозащитников. Игорь Кобзев поручил до конца сентября запустить в районах ряд пробных проектов по работе с животными без владельцев.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в заседании Регсовета в Братске приняли участие депутаты Заксобрания Иркутской области. Члены Совета поддержали инициативу о создании модельных спортобъектов.