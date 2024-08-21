Схему работы с бездомными собаками изменят в Иркутской области

— В 2024 году практически все районы заключили муниципальные контракты на проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев. С 2021 года правительством Иркутской области была начата работа по предоставлению грантов на создание приютов для бездомных животных. За это время были предоставлены гранты 11 некоммерческим организациям. Но предпринимаемых мер недостаточно для кардинального решения проблемы, — отметил губернатор региона Игорь Кобзев.