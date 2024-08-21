Названы самые популярные направления в вузах и колледжах Иркутской области

На 2024−25 год в ссузах Приангарья создадут около 13 тысяч бюджетных мест. Ещё почти 1400 мест финансируется высшими учебными заведениями. А всего в колледжи и техникумы Иркутской области подали заявку на поступление более 30 тысяч молодых людей. Набор на бюджетные места завершился, на коммерческие — подходит к концу. Ожидается, что среднеспециальные заведения наберут около 16 тысяч студентов.