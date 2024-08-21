Названы самые популярные направления в вузах и колледжах Иркутской области

В Иркутской области продолжает расти популярность среднеспециального образования, рассказала замминистра образования региона Елена Апанович.
По её словам, самые востребованные специальности — в сфере информационных технологий, образования и здравоохранения. В зависимости от учебного заведения, на одно место претендуют от 8 до 11 абитуриентов. Средний проходной балл — 3,8.
На 2024−25 год в ссузах Приангарья создадут около 13 тысяч бюджетных мест. Ещё почти 1400 мест финансируется высшими учебными заведениями. А всего в колледжи и техникумы Иркутской области подали заявку на поступление более 30 тысяч молодых людей. Набор на бюджетные места завершился, на коммерческие — подходит к концу. Ожидается, что среднеспециальные заведения наберут около 16 тысяч студентов.
Также Елена Апанович затронула ситуацию с высшими учебными заведениями. В большинстве вузов набор бюджетников закончился. В двух университетах проходит дополнительный набор по некоторым специальностям.
Популярностью также пользуются направления, связанные с информационными технологиями и медициной, инженерные специальности. Всего вузы региона в этом году предоставили 8880 бюджетных мест. На заочное обучение в вузы, колледжи и техникумы предполагается набрать 5,5 тысяч обучающихся.