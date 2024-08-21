Клиенты творят дичь, в интернете блокируют: как я стал астрологом за тысячу рублей

Да бесполезно их рассматривать! Положение светил интересует не на сей момент, а в далеком прошлом. В момент рождения. Тут не помогут ни телескопы, ни энциклопедии. Зато поможет интернет: все полеты звезд и планет уже учтены. И ту самую натальную карту можно составить в два счета. Хочешь — найди программу онлайн, их много. Хочешь — скачай приложение в телефоне. Вот тебе и персональный гороскоп: узнаешь, кем работать, чем увлекаться, и на ком жениться. Нахожу такую астрологическую программу в интернете. Вбиваю дату, час и место своего рождения — получаю на себя досье.