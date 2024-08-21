Клиенты творят дичь, в интернете блокируют: как я стал астрологом за тысячу рублей

Российские астрологи могут остаться без работы. Против них выступил непримиримый Виталий Милонов.
— За публикацию астрологических прогнозов, натальных карт и прочего мракобесия необходимо привлекать к уголовной ответственности за дискредитацию здравого смысла и оскорбление поколений русских просветителей-подвижников, — возмутился депутат Госдумы. Резкий темперамент и суровый нрав Виталия Валентиновича объясняется просто — родился в год Тигра. Может и рыкнуть, если довели.
А мне подумалось: пока звездочетное ремесло не накрыла ночь затмения, хорошо бы к нему приобщиться. Если астрологи сплошь — жулики и шарлатаны, то и я смогу в их цеху поработать. И узнаю, как это делается.
ГОРОСКОПЫ ДЕЛАЕТ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА
Начинается астрология с натальной карты. Это по сути — схема звездного неба в момент вашего рождения. Луна справа, Марс слева, а впереди светит Сириус: раскладываешь планеты и звезды по своим полочкам — карта готова.
— И как ты это делать собираешься? В подзорную трубу пойдешь звезды рассматривать? — Ерничает жена.
Да бесполезно их рассматривать! Положение светил интересует не на сей момент, а в далеком прошлом. В момент рождения. Тут не помогут ни телескопы, ни энциклопедии. Зато поможет интернет: все полеты звезд и планет уже учтены. И ту самую натальную карту можно составить в два счета. Хочешь — найди программу онлайн, их много. Хочешь — скачай приложение в телефоне. Вот тебе и персональный гороскоп: узнаешь, кем работать, чем увлекаться, и на ком жениться. Нахожу такую астрологическую программу в интернете. Вбиваю дату, час и место своего рождения — получаю на себя досье.
«В общении, коммуникациях и ораторском искусстве вы настоящий профессионал. И если вам понадобится склонить собеседника на свою сторону, то вы с легкостью за считанные минуты убедите его в том, что ваше предложение — это именно то, что нужно ему для полного счастья», — говорится в лестном гороскопе.
Раз так — звездный бизнес у меня точно пойдет. Делать гороскопы, интернет будет, а мне остается за них гонорары получать.
В СОЦСЕТЯХ АСТРОЛОГАМ НЕ РАДЫ
Для успеха нужен свой стиль. Как у магов, у колдунов принято? В одной руке — бубен, в другой — скипетр, на пальцах — перстни. Я нашел в закромах атрибуты — стеклянный шар и серебристую статуэтку со звездами, выигранные в журналистских конкурсах. Отличный реквизит! Надел черную футболку, сделал серьезную мину — фото готово. Немного монтажа и позади появляется мистический фон.
Пишу объявление: «Потомственный астролог Вадим Марсон. Натальная карта, совместимость по дате рождения + 15 минут консультация о будущем в режиме видеоконференции».
Нахожу астрологические группы в соцсетях, пытаюсь закинуть объявление. Но, кажется, Большая Медведица повернулась ко мне задом. То в одной группе заблокируют, то в другой.
В какой-то момент предложил совсем скромную цену. Но объявление провисело считанные минуты.
Нашел в сети астрологическое сообщество. Но и тут — фиаско! Объявление стерли за 5 минут с комментарием: «Для посторонних объявления об астрологических услугах не размещаем. Чтобы стать не посторонним — пройдите обучение в нашей школе». Вот чудаки! Я эту школу уже освоил — составляй гороскопы в интернете, продавай клиентам. Чему тут учиться?
Пытаюсь снова, и снова — тщетно!
Нашел площадку платных объявлений. Ценник скромный: 100 рублей. Перевел оплату. В ответ — брезгливое: «подобное не размещаем».
Да что ты будешь делать! Некуда приткнуться начинающему астрологу.
Астрологов нещадно блокируют.
СОСТАВЛЯЮ НАТАЛЬНУЮ КАРТУ. НОЧЬЮ — СО СКИДКОЙ
Скачиваю мобильное приложение для товаров и услуг, заполняю, и снова мой дивный образ словно в черную дыру провалился: «Объявление заблокировано. Публикация содержит предложения, запрещенные правилами нашего сервиса». Похоже, почку продать проще, чем предсказание судьбы.
Пропихнуть астрологическое объявление не так просто.
Качаю другое приложение и… успех! Вижу, что астрологов здесь — как звезд в Рукаве Ориона. Заодно прицениваюсь.
Самые дорогие звездочеты просят по 5 тысяч. Но преобладают услуги по тысяче рублей. А самые скромные просят 150−300. Да на вокзале шаурма дороже стоит.
Я — мастер пока не раскрученный, цену ломить не буду. Прошу 1000 рублей и добавляю скидку для ночных заказов: акция «Ретроградный Меркурий», все — за 400 рублей.
«НОСТРАДАМУС, СДЕЛАЙ КРАСИВО!»
Звезды не благоволят: я дважды нарвался на ненавистников. Один позвонил, удостоверился, что я составляю натальные карты, но вместо заказа пообещал мне засунуть телескоп туда, где ничего не разглядеть. Другой выдал порцию гнева текстовыми сообщениями. Ничего, у Галилея тоже хейтеры были.
На четвертый день раздался звонок от долгожданного клиента.
— А вы натальную карту составляете? — спросила женщина.
— Составляю. И если вы окажетесь Натальей, то сегодня — бесплатно, — сюморил я.
— Екатерина Сергеевна, — представилась собеседница. — Скидок не надо. Записывайте дату рождения.
— Диктуйте! — Обрадовался я и тут же уселся за компьютер — наконец-то воспользуюсь программой. Дама назвала дату и проинструктировала:
— Это — День рождения начальника. Через неделю. Гороскоп подарить хотим. Только сделайте хороший прогноз — чтобы финансовый успех, чтобы машину новую купил.
— Екатерина Сергевна, тут от меня не зависит… Как звезды покажут…
— Я прошу вас: сделайте красиво. Если звезды покажут что-то не то — вычеркивайте. Не подведите меня, ладно?
Не подвел. Но денег брать не стал. Сказал, что подарок на День рождения.
ПОДСКАЖИ ДОРОГУ КОЗЕРОГУ
А вы профориентацию по гороскопу можете сделать? — Разбудил глубокой ночью мужчина. Он, видимо, решил, что обращаться к астрологу надо непременно при свете звезд. Или выбирал время, чтобы наверняка скидка действовала.
— Мне надо сына на работу устроить. Давайте посмотрим, где ему лучше будет, — попросил клиент. По интонации я понял: над ним властвует созвездие Бахуса.
Мистер Бессонница назвал мне данные сына-Козерога, и компьютер быстро составил гороскоп. Для вашего сына подойдет участие в общественной деятельности. У него осторожный, интеллектуальный, аналитический и практичный склад характера. Он обладает удивительной способностью отсеивать зерна от плевел, — читаю я вслух по телефону.
— Вы мне скажите: дальнобойщиком он может работать? — Перешел к конкретике заказчик.
— Интеллектуальный, осторожный… Конечно, сможет. Очень хороший вариант, — решил подыграть я, и, кажется собеседник остался довольным.
Договорились, что остальное я ему скину на почту. Пожалуй, сначала впишу что-нибудь от себя про дороги, автомобили и хороших попутчиков. Пусть человеку приятно будет.
БОЛЬШЕ — НЕ КОЛДОВАТЬ!
Вечером следующего дня пришел еще один заказ — совсем странный.
«Год назад совершила приворот. Сейчас хочу счистить ритуал с вашей помощью. Сколько будет стоить»?
Барышня обратилась явно не по адресу. Видимо, привлек мой магический образ на фото. За неимением приличных клиентов, взялся помочь.
Внезапно появилась странная клиентка.
Оказалось, девица начиталась про магические эксперименты в интернете. А потом еще к какому-то специалисту обращалась. И вытворяла исключительную дикость. Лепила что-то из хлеба, закапывала и заклинания читала. Я пытался начинающую колдунью успокоить, но бесполезно. В конце концов, заверил, что да, после ритуала дурная энергия — у нее в доме. Надо дочиста все вымыть, проветрить и холодным душем очиститься. Ничего мудрее я для безумной заклинательнице не придумал.
Она, кстати, заплатила. Таксу я назвал — 777 рублей. Но брать не стал, а велел на благотворительность отдать. Клиентка исполнила, выслала чек. И по моему настоянию пообещала больше не колдовать.
Я вот тоже решил завязывать — и с магией, и со звездами. Слишком уже тернист путь к ним.