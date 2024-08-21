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Новую концепцию пляжей разработают в Туапсинском районе

В Туапсинском районе нашли нарушения в работе пляжей.

Источник: департамент потребсферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края

Новую концепцию пляжей разработают в Туапсинском районе. Об этом сообщили в департаменте потребсферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

Глава ведомства Роман Куринный проверил объекты торговли и услуг в Лермонтово, Новомихайловском и Ольгинке на пляжах. Как оказалось, часть из них установили незаконно. Другие объекты перекрывают вид на море и сужают набережную.

«Джубга — это первая курортная территория, которая встречается туристам со стороны Краснодара. Давайте сделаем поселок пилотным проектом по развитию пляжей всего района», — отметил глава департамента.

По его словам, при разработке концепции нужно учитывать безопасность, законность, удобство и бюджетную эффективность. После создания начнется работа с бизнесом по благоустройству.

В Туапсинском районе нашли несколько незаконных придорожных ярмарок. Их планируют снести в ближайшее время.

туризм и отдых