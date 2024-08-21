В Хабаровском крае продолжаются рейды по безопасности на воде

В Хабаровском крае продолжается борьба с купанием в несанкционированных местах. С целью предотвращения несчастных случаев на воде спасатели, полицейские и представители местных властей проводят активную работу с населением. В связи с отсутствием официально разрешенных мест для купания, за последние 7 месяцев проведено более 17 800 инструктажей и роздано более 25 000 информационных материалов. Особое внимание уделяется детям, с которыми проводятся беседы о правилах безопасности на воде, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.