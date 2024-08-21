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В Хабаровском крае продолжаются рейды по безопасности на воде

В ближайшие дни прогнозируются сильные дожди, которые могут привести к повышению уровня воды в некоторых районах.

Источник: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается борьба с купанием в несанкционированных местах. С целью предотвращения несчастных случаев на воде спасатели, полицейские и представители местных властей проводят активную работу с населением. В связи с отсутствием официально разрешенных мест для купания, за последние 7 месяцев проведено более 17 800 инструктажей и роздано более 25 000 информационных материалов. Особое внимание уделяется детям, с которыми проводятся беседы о правилах безопасности на воде, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Несмотря на отсутствие опасных гидрологических явлений, сохраняется напряженная паводковая обстановка. Уровень воды на реках Приамурья спадает, однако наблюдается подтопление поймы реки Амур в ряде районов. Так, наблюдается подтопление в 13 населенных пунктах, где из-за воды пострадало 119 приусадебных участков, 4 земельных участка, 166 дачных участков на о. Большой Уссурийский, о. Кабельный, о. Дачный, 10 участков внутрипоселковых автодорог.

В ближайшие двое суток Дальневосточный гидрометцентр в Бикинском, Вяземском, им. Лазо, Хабаровском, Нанайском, Амурском, Ванинском, Советско-Гаванском районах прогнозирует сильные и очень сильные дожди. В связи с этим возможно повышение уровня воды у села Елабуга до отметки 450−470 см. На 25—27 августа у Хабаровска прогнозируется достижение отметки 500 см, а затем — приостановление роста уровня воды. В связи с этим спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности, вовремя убирать урожай, обезопасить личное имущество и следить за детьми.

В случае возникновения опасной ситуации следует звонить по номеру 112.