В Новосибирске создали беспилотник «Журавль»

— Наша задача — с помощью искусственного интеллекта научить дрон распознавать местность, выстраивать маршрут полета самостоятельно, без помощи спутникового навигатора, — подчеркнул Алексей Окунев. — На соревнованиях наш беспилотник пролетел по заданной траектории, руководствуясь только собственным техническим зрением. Следующая задача — увеличить долю искусственного интеллекта в управлении дроном, «узнавать» те объекты на местности, которые он наблюдал в предыдущих полетах, и использовать это в оптимизации своего маршрута или при выполнении поставленной задачи.