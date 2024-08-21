В Новосибирске создали беспилотник «Журавль»

— Мы подключили для решения задач навигации БПЛА искусственный интеллект, если конкретнее — машинное зрение и алгоритмы распознавания объектов. Таким образом, аппарат строит свою траекторию полета на основе того, что «видит», а не по координатам, переданным со спутника. Поэтому БПЛА будет работать даже в случае нестабильного сигнала глобальной спутниковой системы навигации, — пояснил директор ИИР НГУ Алексей Окунев.
В институте собрали несколько экспериментальных образцов, которые отличаются друг от друга по содержанию, функционалу и, прежде всего, по программному обеспечению, которое обеспечивает выполнение тех или иных задач. Исследователи намерены разработать платформу, на основе которой можно будет создавать самые разные виды дронов, объединенные общими свойствами.
— Наша задача — с помощью искусственного интеллекта научить дрон распознавать местность, выстраивать маршрут полета самостоятельно, без помощи спутникового навигатора, — подчеркнул Алексей Окунев. — На соревнованиях наш беспилотник пролетел по заданной траектории, руководствуясь только собственным техническим зрением. Следующая задача — увеличить долю искусственного интеллекта в управлении дроном, «узнавать» те объекты на местности, которые он наблюдал в предыдущих полетах, и использовать это в оптимизации своего маршрута или при выполнении поставленной задачи.
К концу года в ИИР НГУ рассчитывают изготовить первую партию опытных образцов БПЛА, которую можно будет передать на тестирование потенциальным индустриальным партнерам. А в ближайшее время разработку представят на форуме «Технопром-2024» в Новосибирске.