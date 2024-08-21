Шквалистый ветер и град ожидается в Новосибирске 21 августа

Синоптики предупредили новосибирцев о шторме, который уже вот-вот накроет город. Шквалистый ветер будет дуть со скоростью до 19м\с и принесет резкое похолодание. Все это будет сопровождаться дождем и градом.
В МЧС призвали автомобилистов не парковать машины под деревьями и рекламными щитами, а пешеходов — обходить стороной эти и другие конструкции, которые могут упасть при сильном ветре.
Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону 112, в единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии по телефону 051 или в аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру: 218−22−32.
Екатерина СОСНИНА.