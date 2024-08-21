С «Корабля поэтов» — на слэм. В Перми пройдёт фестиваль «Компрос»

Выходные дни последних недель лета выдались насыщенными на фестивали.
Стихотворное шествие
Уже в 11-й раз в краевой столице пройдёт литературный фестиваль «Компрос». С годами он разросся и обрёл новых участников и поклонников. В этот раз программа радует и приезжими гостями, и разнообразием форматов — как традиционных с полюбившимся «Кораблём поэтов», так и новых.
«Компрос» всегда был многожанровым литературным фестивалем, где были литературные чтения, театральные постановки, видеопоказы, перформансы, мастер-классы. В этом направлении и планируется развивать фестиваль — сохранять уже ставшие классическими форматы и взращивать новые", — рассказывает художественный руководитель фестиваля Кирилл Поносов.
Традиционно фестиваль будет длиться три дня. Начнётся он 23 августа с «Литературного арт-парада», который пройдёт по Комсомольскому проспекту. Кстати, само название «Компрос» пошло как раз от этого топонима. Поэты будут шагать по одной из главных улиц Перми, читая стихи. Во время шествия будет несколько перфомансов, театральных и вокально-инструментальных выступлений. Финальной точкой литературного шествия станет Соборная площадь, где под звуки барабана продолжат чтения. Там прозвучат отрывки произведений великих писателей.
Завершится пятничный фестивальный день «Слэмом прозаиков». Когда-то на фестивале такой формат был только для поэтов. Но постепенно границы расширились. Оценивать творения будет публика.
Куда ещё успеть?
24 августа по Каме вновь пойдёт «Корабль поэтов». Организаторы называют его поэтической лабораторией в акватории. Только в этом году изменится транспортное средство — вместо обычного теплохода поэты и писатели погрузятся на экоход. В перерывах между чтениями стихов будет звучать музыка: над Камой разнесутся песни известной пермской рок-группы «Танцы на траве».
Затем события фестиваля переместятся на берег. В пространстве «ИльТЮЗион» пройдут выступления и перформансы молодых пермских поэтов под названием «7 минут». В том же месте состоится презентация новой книги известного писателя Павла Селукова. Он представит гостям фестиваля роман «Отъявленные благодетели».
Продолжится «Компрос» презентацией литературных журналов «Вещь» и «Легенда». Затем зрителей ждёт презентация документального сериала о пермских поэтах.
«Каждый из них — яркий голос своего поколения. Из документального материала вырастает видеопоэзия, как симбиоз поэзии и кино. Проект стал победителем конкурса Фонда грантов губернатора Пермского края», — поясняют организаторы.
Финальным мероприятием второго дня фестиваля станет поэтический слэм. Этот формат давно завоевал любовь пермяков, которые с радостью приходят послушать поэтические состязания авторов, выставляя им оценки. Тот, кто станет победителем творческого соревнования, впоследствии отправится попытать удачу на большом слэме в Москве, где соберутся участники со всей страны.
В разговорах и думах
Последний день фестиваля будет не менее богат на события. Он начнётся с «Литературной мастерской», на которой опытные авторы будут разбирать и оценивать произведения начинающих поэтов и прозаиков. А те, кто уже давно на поэтической арене и собрал достаточно материала для первого сборника, попытают удачу в букпитчинге «Шанс для неизданных книг». Жюри выберет счастливчика, книгу которого напечатают.
Ещё одним важным событием станет встреча с писателем Ильёй Кочергиным «Природа в литературе — это прошлое или будущее?» Она пройдёт в Доме писателя (ул. Сибирская, 30). Писатель поразмышляет с читателями о том, есть ли будущее у долгих описаний природы в литературе и нужна ли природа в произведениях вообще.
После на «Компросе» пройдёт показ-конкурс поэтических видеоклипов всероссийского конкурса видеопоэзии «Третий глаз».
Финальной точкой фестиваля станет выступление театра Les Partisans со спектаклем «Солнце ромеев» на стихи Фёдора Сваровского. Главная тема — противостояние роботов и людей.
Кстати
Вход на все мероприятия свободный. Однако попасть на «Корабль поэтов» и спектакль «Солнце ромеев» можно только по пригласительным. Их можно получить, отправив заявку на электронную почту komfest.perm@yandex.ru.
Полную программу фестиваля можно найти на официальном сайте komfest.ru.