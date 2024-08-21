С «Корабля поэтов» — на слэм. В Перми пройдёт фестиваль «Компрос»

Традиционно фестиваль будет длиться три дня. Начнётся он 23 августа с «Литературного арт-парада», который пройдёт по Комсомольскому проспекту. Кстати, само название «Компрос» пошло как раз от этого топонима. Поэты будут шагать по одной из главных улиц Перми, читая стихи. Во время шествия будет несколько перфомансов, театральных и вокально-инструментальных выступлений. Финальной точкой литературного шествия станет Соборная площадь, где под звуки барабана продолжат чтения. Там прозвучат отрывки произведений великих писателей.