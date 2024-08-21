Главные новости 21 августа 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 21 августа 2024 года.
Собянин сообщил о самой масштабной попытке БПЛА атаковать Москву
В Подольске в ночь на 21 августа средствами ПВО были сбиты десять беспилотников, летевших в сторону Москвы. Мэр Сергей Собянин назвал это одной из самых масштабных атак. Пострадавших нет.
Медведев исключил переговоры после атаки ВСУ в Курской области
Дмитрий Медведев заявил, что переговоры с Украиной после вторжения в Курскую область невозможны. Медведев подчеркнул, что Россия больше не будет участвовать в переговорах «до полного разгрома врага».
Моди планирует обсудить с Зеленским достижение мира на Украине
Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину 23 августа по приглашению Зеленского, чтобы поделиться взглядами на перспективы мирного разрешения продолжающегося конфликта. Моди надеется на возвращение мира и стабильности в регион. Визит последует за его двухдневной поездкой в Польшу.
На покинувших страну россиян распространят статьи КоАП
Правительство РФ поддержало законопроект, позволяющий составлять административные протоколы на россиян, живущих за границей, за правонарушения, связанные с экстремизмом, злоупотреблением свободой слова и дискредитацией армии.
Россиянам рассказали о схеме мошенников с арендой карт
ВТБ выявил новую схему мошенников: они арендуют банковские карты у «дропов» для вывода похищенных денег, переводя ответственность на владельцев карт. Ранее карты выкупались и использовались для транзакций, а затем уничтожались.