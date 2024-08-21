Rizzle Kicks выпустят сингл Javelin впервые за восемь лет

Хип-хоп дуэт подтвердил свое возвращение в социальных сетях, сообщив фанатам, что «Rizzle Kicks возвращаются». Их новая песня Javelin выйдет в следующую пятницу.
Выложив видео-фрагмент трека в соцсетях, Rizzle Kicks обратились к своим слушателям.
Возвращаемся с нашим первым синглом, мы очень рады показать вам, над чем мы работали вместе. Было так невероятно видеть, как много вас здесь осталось, мы так благодарны за вашу поддержку.
Rizzle Kicks
хип-хоп дуэт.
Ранее дуэт выпустил два студийных альбома: Stereo Typical (2011) и Roaring 20s (2013). Последний сингл Rizzle Kicks «Slurp!» вышел в 2016 году.