«Уровень воды в домах доходил до 30 сантиметров». Сильный ливень размыл дороги и подтопил несколько деревень в Гродненской области

Согласно оперативным данным, по причине ливня, который случился 20 августа в Гродненской области, оказались подтоплены 33 частных жилых дома. Кроме того, сказано, что в деревне Бараново Гродненского района в десяти жилых домах уровень воды составлял до 15 сантиметров. Также на въезде в указанную деревню была размыта гравийная подсыпка (обочина) дороги. По причине схода воды из деревни Бараново в реку Лашанка и ее частичного выхода из берегов, в деревне Лаша были подтоплены пять жилых домов и 13 подворий.