«Уровень воды в домах доходил до 30 сантиметров». Сильный ливень размыл дороги и подтопил несколько деревень в Гродненской области

Сильный ливень размыл дороги и подтопил несколько деревень в Гродненской области, рассказали в пресс-службе Гродненского облисполкома.
«Размыло дороги и подтопило несколько деревень! В Гродненском регионе устраняют последствия ночной непогоды», — сказано в сообщении.
Согласно оперативным данным, по причине ливня, который случился 20 августа в Гродненской области, оказались подтоплены 33 частных жилых дома. Кроме того, сказано, что в деревне Бараново Гродненского района в десяти жилых домах уровень воды составлял до 15 сантиметров. Также на въезде в указанную деревню была размыта гравийная подсыпка (обочина) дороги. По причине схода воды из деревни Бараново в реку Лашанка и ее частичного выхода из берегов, в деревне Лаша были подтоплены пять жилых домов и 13 подворий.
«Уровень воды на частных подворьях составлял 40−60 см, уровень воды в домах доходил до 30 см», — уточнили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что около деревни Кунцевщина оказался поврежден мост. Уточняется, что по нему невозможен проезд из-за нарушения целостности. Что касается подъезда к населенному пункту, то он возможен с другой стороны. Сказано, что для устранения последствий были оперативно задействованы спасатели, а также руководство Гродненского облисполкома и райисполкома.
«Подтопление на жизнедеятельность населения не повлияло. Отселение жителей не требуется», — говорится в сообщении.