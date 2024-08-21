Премия Billboard Music Awards: великий чарт и его друзья

Уверены, о Billboard слышал практически каждый. Кто-то, конечно, может подумать об огромном рекламном баннере. Но сейчас мы имеем в виду совсем другое. А именно — американский музыкальный чарт. Самый престижный из всех возможных. Рейтинг, который мечтает возглавить каждый артист. Потому что Billboard — это объективный показатель популярности. На вершине чарта битва идет не на жизнь, а на смерть. Какие только аферы не проворачивают исполнители, чтобы оставаться на коне: и тысячи винилов распродают, и песни под формат стримингов адаптируют… А еще у «Биллборда» есть своя премия. Очередной плюсик в карму для желающих быть «лучшими из лучших». Вот об этом событии мы и расскажем в новой статье.
«В начале было слово…» — гласит Библия. Мы немножко переиначим: не слово, а чарт. Billboard образовался еще в далеком 1940 году, когда музыкальная индустрия наконец оформилась во что-то конкурентное. Если раньше соперничать между собой могли только менестрели, барды да оркестры аристократические, то потом уже и другие энтузиасты подключились. Жанров стало слишком много на квадратный метр. Появились кантри, блюз, джаз и даже зачатки рок-н-ролла. Как ориентироваться в этом бесконечном потоке? Одним радио сыт не будешь. Поэтому журнал Billboard — один из старейших в своем роде — начал публиковать рейтинг треков. Правда, рассчитать популярность той или иной песни было в те времена сложно. Чай, не эпоха интернета. Но редакторы старались: выискивали потенциальные хиты на концертах, проводили соцопросы и так далее. А порой обращались за экспертным мнением к продюсерам и звукозаписывающим компаниям.
Так или иначе, чарт Billboard стартовал. Сначала это был просто «список десяти самых продаваемых композиций». Чуете запах коммерции? Уже тогда главным критерием была востребованность материала, а не его качество. Хотя хорошая музыка тоже попадалась. Потом журналисты вошли во вкус и стали публиковать «еженедельные чарты». А дальше музыкальный локомотив разогнался на полную. В 1956 году появился так называемый Топ альбомов-бестселлеров. Best Selling Popular Albums, иными словами. Позже этот рейтинг станет известен как Billboard 200. А там уже и зарождение Billboard Hot 100 не за горами. Едва-едва в права вступил 1958-й, как чарты имени США стали самыми престижными в мире.
Впрочем, одноименная премия возникла гораздо позже. Только тридцать с лишним лет спустя. Но, справедливости ради, момент руководство выбрало подходящий. Скажем, в 1989 году на свет появился первый рэп-чарт. Или же Rap Hot Singles по-английски. Еще один жанр в копилку музыкального мейнстрима. Конкуренция между роком, R&B, латино, кантри и прочими уже длилась десятилетиями. Чем не повод устроить поощрительное мероприятие с кучей номинаций? Вот и Billboard решили последовать примеру «Грэмми».
Первая церемония Billboard Music Awards состоялась 26 ноября 1990 года. 27 номинаций. Десятки артистов. И лишь единицы из них — победители. Рекордсменом по количеству наград в тот раз стала именитая поп-певица Джанет Джексон. Ей досталось 8 трофеев. И пошло-поехало. Каждый год — новая звезда. Или ветеран, в очередной раз доказавший собственное превосходство. Премия проходила до 2006-го на постоянной основе, но потом «впала в спячку» на три с лишним года. В чем была причина столь длительного перерыва, до сих пор не понятно. Так или иначе, с 2011-го Billboard Music Awards возобновила свое шествие. На дворе 2024-й, и полет по-прежнему нормальный. Правда, точная дата проведения мероприятия пока неизвестна. Но будем надеяться на лучшее!
Первые пару лет своего существования Billboard Music Awards обитала в Санта-Монике, но позже переместилась в Лос-Анджелес. Один раз даже Нью-Йорку перепало. Но начиная с 1996-го церемония стабильно проходит в Лас-Вегасе. Исключение составляли только 2020 и 2021 годы. Тогда главной площадкой для проведения премии снова стал Лос-Анджелес. Совсем как в 90-е.
Billboard Music Awards — проект многожанровый. А потому и спектр наград достаточно широк. Причем премия охватывает не только самые популярные музыкальные направления, но и что-то более нишевое. Например, тут есть категория за «Лучший саундтрек». Или «Лучший танцевальный альбом». Кто-то даже может урвать статуэтку за «топ-трек в стиле госпел». В общем, ограничений как таковых нет. Но есть нюансы: артист должен быть очень, очень и очень популярен. Учитываются как показатели в чартах, так и активность в соцсетях. И, конечно же, не забываем о турах и продажах мерча.
На сегодня основной список номинаций выглядит следующим образом:
И это мы еще кучу жанровых категорий не упомянули. А их много: кантри, R&B, рэп, танцевальная или электронная музыка, поп, латино, афробит и так далее. В каждой номинации несколько пунктов. В общем, не будем вас грузить длиннющей статистикой. Вместо этого предлагаем почитать наш обзор Billboard Music Awards за 2023 год.
О номинациях поговорили, теперь пора и к гвоздям программы переходить. Кто же по праву считается рекордсменом в Billboard? Вот сейчас и узнаем.
Да-да, мы знаем. Имя этой артистки упоминается буквально везде. Возможно, у кого-то Тейлор и впрямь уже в печенках сидит. Но факт остается фактом: поп-звезда из Нашвилла заработала целых 39 статуэток за время своей карьеры. Среди них и самые-самые престижные. Например, «Исполнитель года» или «Топ-артист Billboard 200». О показателях в категории Global 200 и говорить нечего. Мисс Свифт — воистину мировая икона.
Опять же, можно по-разному относиться к канадскому рэперу Дрейку, но его заслуги отрицать не стоит. Конкуренция на хип-хоп-сцене бешеная, но наш герой по-прежнему в топе. За его плечами — столько же наград, сколько у Тейлор Свифт. Титан индустрии, не иначе.
Примечательно, что Дрейк не ставит палки в колеса своей главной сопернице. По крайней мере, не делает это слишком явно. Недавно рэпер даже выказал уважение звезде.
Тейлор Свифт — единственная, чье мнение для меня что-то значит. Только она могла бы заставить меня отложить альбом. На мнение остальных мне наплевать.
Дрейк
многократный лауреат Billboard Music Awards.
Искренни эти слова или нет, мы никогда не узнаем. Но смеем предположить, что артистам и впрямь особо нечего делить. Они — разного поля ягоды. Каждый работает в своем жанре.
Любимец девушек, поп-икона начала 2010-х, один из самых продаваемых исполнителей всех времен… Короче говоря, Бибер в представлении не нуждается. Может быть, он и не побил рекорд Тейлор и Дрейка по количеству наград, но тоже может похвастаться внушительным портфолио. От премии Billboard Джастин ухватил 26 трофеев. Как ни крути, а цифры впечатляют.
В десятку топовых лауреатов также вошли the Weeknd, Мэрайя Кэри, Гарт Брукс, Адель, Канье Уэст, Eminem, Морган Уоллен и Бейонсе. Но мы считаем важным упомянуть и некоторых других музыкальных гигантов. Например, Кэрри Андервуд и Рианну — по 12 статуэток на каждую. Или K-pop-коллектив BTS с 11 трофеями. Кстати, этот бойз-бэнд считается рекордсменом по количеству наград в «групповой» категории. Вы только вдумайтесь: корейская команда — многократный победитель иностранной музыкальной премии. Тут волей-неволей челюсть отвиснет.
Кто станет звездой Billboard в 2024 году? Вопрос остается открытым. Но смеем предположить, что Тейлор Свифт свою порцию трофеев точно отхватит. В конце концов, ее новый альбом The Tortured Poets Department по сей день не покидает вершину чарта Billboard 200. А счет уже идет на 14-ю неделю, между прочим! Еще один возможный победитель премии — это корейская группа Stray Kids. Объясним почему: не каждый артист может похвастаться клипом с участием Дэна Рейнольдса и Хью Джекмана. Да и превосходные альбомные продажи никто не отменял.
Скорее всего, Дрейк тоже сорвет большой куш. Как и всегда.
Чем гадать на кофейной гуще, лучше поговорить о чем-то более интересном. Например, о призах за особые достижения. Почти как книга рекордов Гиннесса, только на музыкальный манер.
Возможно, название на английском кого-то введет в ступор. Постараемся немножко пояснить: речь идет не о каких-то рядовых достижениях, а о глобальном влиянии на индустрию. Номинация Artist Achievement Award существовала с 1993 по 2005 год, и за это время ее успели получить многие знаковые артисты. Например, поп-икона Джанет Джексон отхватила целых два таких приза. Первый — в 1995-м, а второй — в 2001-м. Другие лауреаты особой категории — Род Стюарт, Мадонна, Уитни Хьюстон, Шер, Destiny’s Child, Гарт Брукс и Канье Уэст. Более того, в списке даже рок-группа Aerosmith засветилась!
«Исполнитель десятилетия». Звучит помпезно и грандиозно, верно? Потому и номинаций такого рода было немного — всего четыре за все время. Приз за 80-е заслужила Мадонна, 90-ми правила Мэрайя Кэри, нулевые захватил Eminem, а 2010-е достались… Угадайте кому? Конечно же Дрейку!
Не удивимся, если по итогам 2020-х миром будет править Тейлор Свифт. Хотя еще не вечер.
Миллениалы, откликнитесь! Тут в честь вас новую номинацию утвердили.
Ладно, это шутка. На самом деле Millennium Award вручается «за выдающиеся достижения и влияние на музыкальную индустрию». Будем честны: мы так и не поняли, чем все эти номинации отличаются друг от друга, кроме названия. Может быть, речь идет о топовых исполнителях нулевых?
В любом случае приз получили пока только трое: Бейонсе, Уитни Хьюстон и Бритни Спирс.
Названия все громче, а категории — все страннее. Тем не менее «награда века» имеет право на существование. Вернее, имела. Хотя бы потому, что многие ее лауреаты действительно внесли посильный вклад в развитие музыки XX века. Бадди Гай, Чет Аткинс, Стинг, Стиви Уандер… Как ни крути, а без этих артистов наш мир был бы совершенно другим. Сейчас Century Award давно уже канула в небытие, но свой след в истории премии оставила.
Как у церемонии второе дыхание открылось, так и новые призы подъехали. В отличие от предыдущих номинаций, «Икона Биллборда» зародилась только в 2011 году. Задача была предельно простой: отметить некоторых других талантливых звезд. А не только всем привычных. Так обладателями уникальной награды стали Дженнифер Лопес, Принс, Селин Дион, Пинк и Мэри Джей Блайдж. А еще — Нил Даймонд, Шер и Стиви Уандер. Ну и конечно же, куда без Джанет Джексон и Гарта Брукса? Если у Billboard есть любимчики, то это они.
Бывали и другие изыски. Например, Spotlight Award, Change Maker Award… Но в первую очередь спецпризы, конечно, выдавались — и выдаются — за показатели в чартах. Обычная статистика. «Альбом, который провел больше всего недель в Hot 100», и все в таком роде.
Конечно, популярность номинантов и лауреатов играет огромную роль. Выступления — тоже. Но очень многие смотрят церемонию просто ради хохмы. Ради шуток ведущего, короче говоря. Харизма, отменное чувство юмора и умение работать в кадре — вот что отличает хорошего «тамаду» от плохого.
В Billboard пошли еще дальше. Руководство стало приглашать на место ведущих не кого-нибудь, а самих звезд индустрии. Например, в 2022 году за хорошее настроение гостей и телезрителей отвечал Шон Комбс — американский рэпер, известный под псевдонимом P. Diddy. К слову, музыкант был двукратным лауреатом премии. А в 2020 году ведущей мероприятия стала несравненная Келли Кларксон. Артистка чувствовала себя как рыба в воде. Ведь она не только обладательница роскошного голоса, но и прекрасный комик. Одно только The Kelly Clarkson Show чего стоит!
Наверное, прозвучит банально, но Billboard Music Awards действительно оказала огромное влияние на музыкальную индустрию. Об объективности церемонии можно спорить бесконечно, но факт остается фактом: каждый большой артист мечтает о заветной награде. Потому что это — статус. А где статус, там и деньги. А заодно и популярность.
Кстати, помните, как мы вскользь упомянули сравнение Billboard с «Грэмми»? На самом деле проекты достаточно сильно отличаются друг от друга. В «Грэмми» балом правят критики с претензией на элитарность. Музыкальные гурманы, оценивающие каждый альбом, как блюдо. В случае с Billboard Music Awards все куда прозаичнее: главное — мнение общественности. А учитывается оно по многим показателям. Сами знаете каким. Продажи, активность в соцсетях, медийность, концерты и многое другое. С подачи знаменитого американского чарта такой формат прижился практически везде. Хорошо это или плохо, судить не нам.
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