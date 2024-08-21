Премия Billboard Music Awards: великий чарт и его друзья

Уверены, о Billboard слышал практически каждый. Кто-то, конечно, может подумать об огромном рекламном баннере. Но сейчас мы имеем в виду совсем другое. А именно — американский музыкальный чарт. Самый престижный из всех возможных. Рейтинг, который мечтает возглавить каждый артист. Потому что Billboard — это объективный показатель популярности. На вершине чарта битва идет не на жизнь, а на смерть. Какие только аферы не проворачивают исполнители, чтобы оставаться на коне: и тысячи винилов распродают, и песни под формат стримингов адаптируют… А еще у «Биллборда» есть своя премия. Очередной плюсик в карму для желающих быть «лучшими из лучших». Вот об этом событии мы и расскажем в новой статье.