Власти продают здание-памятник в центре Омска с интересной судьбой

Согласно данным конкурсной процедуры, речь идет о здании и коммерческом помещении совокупной площадью чуть больше 600 квадратных метров, а также земельном участке под ними площадью в 207 квадратных метров. Стартовая стоимость имущества — порядка 34,495 миллиона рублей. На земле возможна организация общепита, магазина или учреждения под «историко-культурную деятельность».
Стоит отметить, что в здании, согласно открытым данным, на текущий момент размещается несколько коммерческих структур, включая несколько салонов красоты и развлекательное заведение. Решение о грядущей приватизации принималось в январе 2024 года депутатским корпусом Омского горсовета.
Стоит отметить, что у региональных властей уже есть опыт «проблемного» сотрудничества с коммерсантами, получившими часть площадей в здании-памятнике, где в дальнейшем организовали ночной клуб. В конце 2010-х суд постановил, что предприниматель обязан вернуть исторической постройке первозданный вид.