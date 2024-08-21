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Власти продают здание-памятник в центре Омска с интересной судьбой

В четверг, 22 августа 2024 года, на одной из электронных площадок стартуют торги по приватизации здания-памятника на углу улиц 10 лет Октября и 30 лет ВЛКСМ, известном как «Дом доходный Н. А. Гутермахера и Лермана, 1900-е гг».

Источник: Reuters

Согласно данным конкурсной процедуры, речь идет о здании и коммерческом помещении совокупной площадью чуть больше 600 квадратных метров, а также земельном участке под ними площадью в 207 квадратных метров. Стартовая стоимость имущества — порядка 34,495 миллиона рублей. На земле возможна организация общепита, магазина или учреждения под «историко-культурную деятельность».

Стоит отметить, что в здании, согласно открытым данным, на текущий момент размещается несколько коммерческих структур, включая несколько салонов красоты и развлекательное заведение. Решение о грядущей приватизации принималось в январе 2024 года депутатским корпусом Омского горсовета.

Стоит отметить, что у региональных властей уже есть опыт «проблемного» сотрудничества с коммерсантами, получившими часть площадей в здании-памятнике, где в дальнейшем организовали ночной клуб. В конце 2010-х суд постановил, что предприниматель обязан вернуть исторической постройке первозданный вид.

недвижимость