Власти продают здание-памятник в центре Омска с интересной судьбой

В четверг, 22 августа 2024 года, на одной из электронных площадок стартуют торги по приватизации здания-памятника на углу улиц 10 лет Октября и 30 лет ВЛКСМ, известном как «Дом доходный Н. А. Гутермахера и Лермана, 1900-е гг».