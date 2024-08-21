Участников ВЭФ и жителей Приморья ждет новая культурная программа

Для жителей и гостей Приморья с 1 по 8 сентября в культурной программе Восточного экономического форума запланировано множество культурных мероприятий. В их числе — совместный концерт Тихоокеанского симфонического оркестра с китайскими музыкантами и артистами хора, выставка драгоценных произведений Фаберже из собрания Музеев Московского Кремля, фестиваль «Владивостокские сезоны», экспозиции работ художников Дальнего Востока, джазовые вечера и другие.
Как сообщили в краевом министерстве культуры и архивного дела, традиционно в дни проведения Восточного экономического форума для его участников, а также для гостей и жителей Приморья будет подготовлена обширная культурная программа.
На выставке «Улица Дальнего Востока» на острове Русском состоятся яркие выступления лучших творческих коллективов всех дальневосточных субъектов.
— В рамках перекрестных Годов культуры России и Китая одним из главных событий культурной программы станет новый российско-китайский проект Тихоокеанского симфонического оркестра и музыкантов консерватории города Шеньян провинции Ляонин «Россия — Китай. Музыка дружбы!». Концерты состоятся 5 сентября на главной сцене выставки «Улица Дальнего Востока», а 6 сентября на сцене большого зала Приморской краевой филармонии в них войдут произведения русской классики и современных китайских композиторов, — отметила министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.
Во Владивостоке федеральные, краевые и муниципальные учреждения культуры подготовили насыщенную программу.
Так, 3 сентября на территории исторического парка «Россия — моя история» планируется проведение памятного мероприятия «Дни мира на Тихом океане», приуроченного к окончанию Второй мировой войны.
На центральной площади в этот же день состоится фестиваль «Владивостокские сезоны», который начнется с патриотической акции, а после ее завершения пройдет выступление оркестровых коллективов Дальнего Востока.
В начале сентября в музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени Арсеньева откроется выставка «Эпоха Фаберже. Золотой век русского ювелирного искусства», на которой будет представлено более 300 драгоценных произведений из собрания Музеев Московского Кремля. Посетители смогут увидеть уникальные пасхальные яйца Фаберже и эксклюзивные произведения, созданные по заказам августейших особ, а также изделия ювелирного искусства — украшения, аксессуары, предметы быта и столовую утварь.
Приморская государственная картинная галерея продолжит цикл проектов «Открывая Дальний Восток». В этом году будет представлена выставка «Чукотка — 95 лет» из собрания музейного центра «Наследие Чукотки» из Анадыря. Здесь же состоится выставка скульптуры члена Союза художников России, академика Российской академии художеств, заслуженного художника Российской Федерации Даши Намдакова из Республики Бурятии.
На Приморской сцене Мариинского театра состоятся концертные выступления пианиста-виртуоза Дениса Мацуева и известных джазменов Андрея Иванова (контрабас) и Александра Зингера (ударные) в сопровождении Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением Алексея Рубина. Также здесь пройдут опера Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта», балет Людвига Минкуса «Баядерка» и концерт симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра с учениками и студентами «Центральной музыкальной школы — Академии исполнительского искусства».
В приморском Театре молодежи 5 сентября покажут спектакль первого профессионального театра Чукотки «Игра в Чайку». В академическом театре имени Максима Горького в начале сентября зрители увидят спектакли «Не Сильва, не оперетта», «В джазе только девушки», «Мастер и Маргарита».
Каждый вечер 3, 4 и 5 сентября на площадке Нагорного парка будут проходить уже полюбившиеся жителям Владивостока джазовые вечера, где можно будет услышать приморские коллективы и исполнителей, вход свободный.
Напомним, ВЭФ-2024 пройдет
Ранее была опубликована архитектура деловой программы Восточного экономического форума — 2024. Главная тема мероприятия в этом году: «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».