Участников ВЭФ и жителей Приморья ждет новая культурная программа

— В рамках перекрестных Годов культуры России и Китая одним из главных событий культурной программы станет новый российско-китайский проект Тихоокеанского симфонического оркестра и музыкантов консерватории города Шеньян провинции Ляонин «Россия — Китай. Музыка дружбы!». Концерты состоятся 5 сентября на главной сцене выставки «Улица Дальнего Востока», а 6 сентября на сцене большого зала Приморской краевой филармонии в них войдут произведения русской классики и современных китайских композиторов, — отметила министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.



Во Владивостоке федеральные, краевые и муниципальные учреждения культуры подготовили насыщенную программу.



Так, 3 сентября на территории исторического парка «Россия — моя история» планируется проведение памятного мероприятия «Дни мира на Тихом океане», приуроченного к окончанию Второй мировой войны.



На центральной площади в этот же день состоится фестиваль «Владивостокские сезоны», который начнется с патриотической акции, а после ее завершения пройдет выступление оркестровых коллективов Дальнего Востока.