Директор гипермаркета и монтажник видеонаблюдения: названы самые «дорогие» вакансии августа в Красноярском крае

Исследовательский центр Зарплаты.ру изучил вакансии, размещенные на сервисе в Красноярском крае в августе, и составил топ высокооплачиваемых предложений. В регионе ждут на работу монтажника видеонаблюдения, директора гипермаркета, инструктора по вождению и врача-хирурга.
Топ доходных возглавила вакансия монтажника видеонаблюдения, СКС и укладчика кабеля ВОЛС — ему готовы платить от 150 до 250 тысяч рублей. Требования: высокое качество монтажа, ответственность и исполнительность. Предоставляется проживание, спецодежда и инструменты.
От 170 тысяч рублей готовы платить директору гипермаркета. Работодатель ждет на работу кандидата со знанием технологий торговли, требований законодательства в сфере торговли, основ товародвижения и предотвращения потерь, конъюнктуры рынка, основ бюджетирования и финансового менеджмента, навыками управления затратами и умением реализовывать бизнес-задачи. Обещают возможность финансового и карьерного роста, ДМС, компенсацию переезда и аренды жилья при релокации.
От 150 тысяч рублей будет получать водитель служебного автобуса в городе Усть-Кут — нужно будет доставлять персонал на завод и обратно. Необходимо бережное отношение к технике, соблюдение ПДД, уважительное отношение к пассажирам, водительские права категории D и опыт работы на маршруте или предприятии. График работы 35/35 и 45/45, работодатель оплачивает жилье и доставку до места работы.
JS-разработчик, который будет сопровождать реализованные сервисы и участвовать в проектировании и реализации сложных бизнес-процессов, будет получать от 100 до 150 тысяч рублей. Нужен опыт разработки на TypeScript или Angular, с веб-сервисами, оптимизации кода и сложных запросов для повышения производительности. График работы гибридный, ДМС, возможность участия во внешних IT-конференциях.
На такую же зарплату может рассчитывать инструктор по вождению. В обязанности входит обучение вождению категории В. Оплата раз в неделю.
Инженер производственно-технического отдела в РЖД будет получать 140 тысяч рублей. Нужно высшее образование, опыт работы в строительной организации, знание технологий строительства ИССО, ПГС, ЗП, владение программой AvtoCad. Работа вахтовым методом 30/30 в Забайкальском крае, проживание в вагон-городке со всем необходимым, трехразовое питание в столовой.
Врач-хирург в Бородинской городской больнице может зарабатывать от 100 тысяч рублей. Обязанности: ведение амбулаторного приема и работа в стационаре. Необходим сертификат и аккредитация по специальности «Хирургия». Сотрудник будет участвовать в программе «Земский доктор».