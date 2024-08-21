Директор гипермаркета и монтажник видеонаблюдения: названы самые «дорогие» вакансии августа в Красноярском крае

От 150 тысяч рублей будет получать водитель служебного автобуса в городе Усть-Кут — нужно будет доставлять персонал на завод и обратно. Необходимо бережное отношение к технике, соблюдение ПДД, уважительное отношение к пассажирам, водительские права категории D и опыт работы на маршруте или предприятии. График работы 35/35 и 45/45, работодатель оплачивает жилье и доставку до места работы.