Заражённые вредителями узбекские фрукты завезли в Челябинскую область

Если плоды со щитовкой и не опасны для человека и других растений, то заражённые плодожоркой фрукты временно вывели из оборота. Собственник должен обеззаразить груз, иначе придётся вернуть его поставщику или уничтожить. Добавим, что владелец принял решение провести обеззараживание методом фумигации. После такой обработки насекомые погибнут, а фрукты можно будет есть без опаски, достаточно просто помыть.