Заражённые вредителями узбекские фрукты завезли в Челябинскую область

Восточную плодожорку и калифорнийскую щитовку нашли в плодах, поступивших в Челябинскую область из Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
Первого вредителя обнаружили в партии нектаринов весом 1,6 тонны, а также двух партиях персиков общим весом 3,1 тонны. Щитовкой же оказалась заражены 3,9 тонны нектаринов.
Если плоды со щитовкой и не опасны для человека и других растений, то заражённые плодожоркой фрукты временно вывели из оборота. Собственник должен обеззаразить груз, иначе придётся вернуть его поставщику или уничтожить. Добавим, что владелец принял решение провести обеззараживание методом фумигации. После такой обработки насекомые погибнут, а фрукты можно будет есть без опаски, достаточно просто помыть.
Отметим, что с начала августа в Челябинскую область поступило 265 партий импортной продукции растительного происхождения. Из них 4,7 тысячи тонн — фрукты и овощи. Завозят их обычно из Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Индии и Китая. При этом в каждой десятой партии зарубежных фруктов специалисты выявляют вредителей.