Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобр РТ: ЕГЭ могут оставить только для поступающих в вузы

Госдума решает, что делать с самым скандальным экзаменом.

В Татарстане рассказали о возможной реорганизации Единого государственного экзамена. Эту форму экзамена могут частично отменить.

Экзамен в форме ЕГЭ предложено оставить только для тех выпускников, которые намереваются поступать в высшие учебные заведения. Для тех, кто собирается получить аттестат и выбрать заведение другой формы, планируется обдумать альтернативу.

— Сейчас другие времена. Мы не можем мгновенно отменить ЕГЭ и придумать что-то другое. Мы обсуждаем, Госдума обсуждает. В конце августа будет обсуждение ЕГЭ и ОГЭ. Возможно, будут изменения, но вопрос пока до конца не решен, — заявил министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин во время прямого эфира.

образование