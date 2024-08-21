Минобр РТ: ЕГЭ могут оставить только для поступающих в вузы

В Татарстане рассказали о возможной реорганизации Единого государственного экзамена. Эту форму экзамена могут частично отменить.
Экзамен в форме ЕГЭ предложено оставить только для тех выпускников, которые намереваются поступать в высшие учебные заведения. Для тех, кто собирается получить аттестат и выбрать заведение другой формы, планируется обдумать альтернативу.
— Сейчас другие времена. Мы не можем мгновенно отменить ЕГЭ и придумать что-то другое. Мы обсуждаем, Госдума обсуждает. В конце августа будет обсуждение ЕГЭ и ОГЭ. Возможно, будут изменения, но вопрос пока до конца не решен, — заявил министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин во время прямого эфира.