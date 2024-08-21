Омские застройщики заключили с мэрией соглашения о социальном партнерстве

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о том, как в Омске реализуется решение Омского горсовета, обязывающее застройщиков участвовать в развитии социальной инфраструктуры города.
Напомним, теперь при получении разрешения на строительство параллельно будет решаться вопрос об обеспечении нового микрорайона учреждениями образования.
Застройщик может выбрать один из нескольких вариантов: передать городскому бюджету деньги на ремонт или строительство школ и детских садов, построить новый объект или профинансировать ремонт уже существующих.
Несколько компаний уже согласились помочь городу.
«Строительная компания “Горпроект” в рамках соглашения обязуется перечислить в городскую казну более 50 млн рублей. Компании “Брик” и “Полат” обязуются реализовать проект по капитальному ремонту школы на 219 мест с детским садом. А фирма “Догма-Омск” за счет собственных средств на улице Светловская гарантирует строительство детского сада на 290 мест», — сообщил в своем телеграм-канале Сергей Шелест.
Также на стадии рассмотрения соглашения с еще шестью застройщиками.