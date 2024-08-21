Омские застройщики заключили с мэрией соглашения о социальном партнерстве

«Строительная компания “Горпроект” в рамках соглашения обязуется перечислить в городскую казну более 50 млн рублей. Компании “Брик” и “Полат” обязуются реализовать проект по капитальному ремонту школы на 219 мест с детским садом. А фирма “Догма-Омск” за счет собственных средств на улице Светловская гарантирует строительство детского сада на 290 мест», — сообщил в своем телеграм-канале Сергей Шелест.