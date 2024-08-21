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Аэропорт Алматы назвал причины задержки рейсов

В Международном аэропорту Алматы сегодня, 21 августа 2024 года, вновь задерживаются вылет и прибытие десятков авиарейсов, сообщает Zakon.kz.

Источник: unsplash

Согласно онлайн-табло воздушной гавани, в частности, задерживается более 20 рейсов, обслуживаемых двумя казахстанскими авиакомпаниями — Air Astana и Scat.

«Касательно задержек сообщаем следующее: обслуживание рейсов проводится в порядке очереди. Проблемы возникают из-за факторов, не зависящих от нас, таких как задержки по причинам позднего прибытия воздушных судов, нехватка резервных самолетов, технические неисправности, замена воздушных судов и другие. За дополнительной информацией просим обратиться в авиакомпании», — сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Международного аэропорта Алматы.

Также за комментариями мы обратились в пресс-службы Air Astana и Scat.