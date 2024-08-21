Аэропорт Алматы назвал причины задержки рейсов

«Касательно задержек сообщаем следующее: обслуживание рейсов проводится в порядке очереди. Проблемы возникают из-за факторов, не зависящих от нас, таких как задержки по причинам позднего прибытия воздушных судов, нехватка резервных самолетов, технические неисправности, замена воздушных судов и другие. За дополнительной информацией просим обратиться в авиакомпании», — сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Международного аэропорта Алматы.