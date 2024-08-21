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В Таврическом доме-интернате не было туалетных кабин для инвалидов

Их оборудовали по решению суда.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Омской области провела проверку соблюдения прав инвалидов в Таврическом доме-интернате.

Как установили проверяющие, санитарно-бытовые помещения в интернате не были оборудованы универсальными и доступными кабинами для маломобильных граждан.

«По результатам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать АСУСО “Таврический дом-интернат” устранить выявленные нарушения», —сообщила прокуратура Омской области. — Суд полностью удовлетворил требования. Сейчас жители интерната обеспечены специально оборудованными кабинами".