В Таврическом доме-интернате не было туалетных кабин для инвалидов

Прокуратура Омской области провела проверку соблюдения прав инвалидов в Таврическом доме-интернате.
Как установили проверяющие, санитарно-бытовые помещения в интернате не были оборудованы универсальными и доступными кабинами для маломобильных граждан.
«По результатам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать АСУСО “Таврический дом-интернат” устранить выявленные нарушения», —сообщила прокуратура Омской области. — Суд полностью удовлетворил требования. Сейчас жители интерната обеспечены специально оборудованными кабинами".