Ловчие птицы Казахстана готовятся к Играм кочевников

«Мы активно готовимся к предстоящим 5-м Всемирным играм кочевников. Мы используем все наши умения и навыки, все наши возможности. На Игры кочевников приедут сильные соперники из Европы, Монголии, Кыргызстана, которые также хорошо подготовлены» Член национальной сборной по кұсбегілік Ибрагим Базарбаев «Мы готовим трех беркутов, трех соколов, трех ястребов, которые будут участвовать в предстоящем состязании по трем категориям. Весь летний период у них шел процесс линьки, сейчас тренируем их и обучаем скорости. Я буду участвовать в соревнованиях с беркутом Алғыром» Член национальной сборной по кұсбегілік Серікбек Күнтуғанұлы.