Ловчие птицы Казахстана готовятся к Играм кочевников

В Акмолинской области проходит учебно-тренировочный сбор по кұсбегілік — искусству охоты с ловчими птицами — в преддверии 5-х Всемирных игр кочевников, которые пройдут в Астане в сентябре этого года.
По словам исполнительного директора федерации кұсбегілік Базарбека Күнтуғана, лучшие ловчие птицы в настоящее время проходят подготовку к Играм кочевников.
«9 спортсменов находятся на учебно-тренировочном сборе в городе Щучинске, который продлится с 12 по 25 августа, и тренируются с беркутами, соколами и ястребами. Следующий сбор пройдет с 27 августа по 7 сентября в городе Астане» Базарбек Күнтуған.
Члены национальной сборной поделились, как проходит тренировочный процесс с ловчими птицами.
«Мы активно готовимся к предстоящим 5-м Всемирным играм кочевников. Мы используем все наши умения и навыки, все наши возможности. На Игры кочевников приедут сильные соперники из Европы, Монголии, Кыргызстана, которые также хорошо подготовлены» Член национальной сборной по кұсбегілік Ибрагим Базарбаев «Мы готовим трех беркутов, трех соколов, трех ястребов, которые будут участвовать в предстоящем состязании по трем категориям. Весь летний период у них шел процесс линьки, сейчас тренируем их и обучаем скорости. Я буду участвовать в соревнованиях с беркутом Алғыром» Член национальной сборной по кұсбегілік Серікбек Күнтуғанұлы.
Соревнования с ловчими птицами пройдут
Напомним, что республиканская федерация құсбегілік входит в состав Ассоциации национальных видов спорта РК. Кроме того, в состав Ассоциации входят федерации байге, аударыспақ, кокпар, жамбы ату, теңге ілу, садақ ату, асық ату, «JORYQ» и др. Возглавляет Ассоциацию национальных видов спорта РК Исламбек Салжанов.
Стоит отметить, что 5-е Всемирные игры кочевников пройдут