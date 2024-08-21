Олжас Бектенов вручил государственный флаг казахстанским паралимпийцам

«Паралимпийские игры — это не просто спорт, это подтверждение безграничных способностей человека. Ваша сила воли и смелость достойны преклонения. Миллионы людей вдохновляются вашей самоотверженностью и непоколебимым духом, учатся преодолевать жизненные преграды. Наш флаг, который вы сегодня получаете, — это символ единства и победы. Глава государства отметил, что защита чести страны на главных мировых спортивных состязаниях — почетная задача, большая честь и ответственность. Уверены, что вы достойно представите Казахстан на международной арене и привезете домой новые медали».