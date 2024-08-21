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Губернатор Хоценко и мэр Шелест оценили ход реконструкции Городского сада в Омске

Губернатор Омской области Виталий Хоценко вместе с мэром Омска Сергеем Шелестом оценили ход работ в Городском саду около омского ТЮЗа.

Источник: РИА "Новости"

Сейчас идёт третья очередь реализации проекта благоустройства данной территории, расположенной в границах К. Маркса-Короленко-Ленина-Броз Тито.

«Особое внимание к качеству работ и озеленению. Уверен, что по завершению это пространство станет любимым местом отдыха омичей и гостей города», — написал в своём телеграм-канале Виталий Хоценко.

На предыдущих этапах в Городском саду была уложена плитка, высажены деревья, кустарники и цветы. Там появились скамейки и урны, ливнёвка и поливочный водопровод. А также — детский игровой комплекс, проезд и разворотная площадка, опоры освещения.

Ранее мы писали о том, что в Омске начали благоустраивать пустырь на перекрёстке Заозёрная-Бородина напротив детской библиотеки. Там в рамках проекта «Решают люди» появится новый сквер.