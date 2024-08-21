В Ростовской области предложили построить новую АЭС

Всего до 2042 года запланировали построить и ввести в эксплуатацию около десятка АЭС, они будут работать в разных частях страны. Напомним, сейчас в Ростовской области действует АЭС, расположенная в Волгодонске. Она обеспечивает электричеством весь юг страны.