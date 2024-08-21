В Ростовской области предложили построить новую АЭС

В Ростовской области планируют построить новую АЭС, проект уже вынесли на общественные обсуждения. Информацию об этом указали на сайте системного оператора Единой энергетической системы.
Новочеркасскую АЭС включили в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. В каких именно границах и адресных ориентирах собираются вести строительство, пока неизвестно.
При этом в документации указано, что к 2036 году на площадке должны запустить один блок ВВЭР-оптим. Плановая установленная мощность на этот период должна составлять 1200 МВт.
К 2038 году намерены ввести еще один блок, после чего ожидаемая выработка электричества будет составлять уже 2400 МВт. Предполагается, что эти показатели Новочеркасская АЭС сохранит до 2042 года.
Всего до 2042 года запланировали построить и ввести в эксплуатацию около десятка АЭС, они будут работать в разных частях страны. Напомним, сейчас в Ростовской области действует АЭС, расположенная в Волгодонске. Она обеспечивает электричеством весь юг страны.