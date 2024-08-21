Омичи встали в пробку из-за перекрытой дороги у «Каскада»

В центре Омска образовался транспортный коллапс. Улица Циолковского была перекрыта с вечера вторника, 20 августа. При этом заранее сообщений о грядущем изменении движения транспорта не поступало.
Неожиданное решение затруднило движение и создало пробки. Жители активно обсуждают ситуацию в соцсетях.
По словам автолюбителей, пробки образовались как в прилегающих дворах, так и возле Ленинградского моста со стороны Иртышской набережной.
Например, одна из подписчиц телеграм-канала «Аварийный Омск» рассказала о своих злоключениях так: «Весело было ехать примерно в 18:15, просто пробка до Голубого по набережной, пришлось развернуться и ехать по дворам через Серова».
Другие омичи выражают тревогу за безопасность — перекрытый участок водители объезжают через дворовые территории.
«Все ездят через двор дома на Спортивном проезде, 3. Ходят дети, мамы с колясками, а машины мчатся со скоростью 30−40 км/ч, не сбавляя темп. Нужны хотя бы “лежачие полицейские”, а также ремонт дороги, ведь машины за время перекрытия разбивают ее в хлам», — отметила омичка в комментариях телеграм-канала «Омский Форум».