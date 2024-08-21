Омичи встали в пробку из-за перекрытой дороги у «Каскада»

«Все ездят через двор дома на Спортивном проезде, 3. Ходят дети, мамы с колясками, а машины мчатся со скоростью 30−40 км/ч, не сбавляя темп. Нужны хотя бы “лежачие полицейские”, а также ремонт дороги, ведь машины за время перекрытия разбивают ее в хлам», — отметила омичка в комментариях телеграм-канала «Омский Форум».