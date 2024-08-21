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В Челябинске на строительство ливневок выделят 3 млрд рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 21 августа, ФедералПресс. На модернизацию дождевой канализации в Челябинске мэрия планирует выделить 3 млрд рублей. Об этом заявил вице-мэр Андрей Ксензов.

«Депутатам доложили о перспективных мерах по развитию системы дождевой канализации, включающих проектно-изыскательские работы по объектам строительства дождевой канализации по Свердловскому тракту (от улицы Мастеровая до улицы Автодорожная), по улице Румянцева (от улицы 60-летия Октября до улицы Богдана Хмельницкого)».

сообщил Андрей Ксензов.

Кроме того, запланированы работы на дождевой канализации на путепроводе через ж/д пути на улице Шагольская. Разрабатывается документация для строительства или восстановления дорожного полотна на улице Юсупова, по проспекту Давыдова, а также на улице Линейная.