В Челябинске на строительство ливневок выделят 3 млрд рублей

«Депутатам доложили о перспективных мерах по развитию системы дождевой канализации, включающих проектно-изыскательские работы по объектам строительства дождевой канализации по Свердловскому тракту (от улицы Мастеровая до улицы Автодорожная), по улице Румянцева (от улицы 60-летия Октября до улицы Богдана Хмельницкого)».
Кроме того, запланированы работы на дождевой канализации на путепроводе через ж/д пути на улице Шагольская. Разрабатывается документация для строительства или восстановления дорожного полотна на улице Юсупова, по проспекту Давыдова, а также на улице Линейная.