Спасатели не верят в то, что пропавшие при крушении яхты в Сицилии выжили

По данным СМИ, яхта Bayesian принадлежит компании Revtom. Ей владеет Анджела Баракес — супруга британского мультимиллионера Майка Линча. В момент ЧП на судне было 22 человека. По данным береговой охраны Италии, среди пассажиров были граждане Великобритании, США и Канады. 15 из них удалось спастись. Официально погибшим считается только один человек — шеф-повар Рекальдо Томас. Еще шестеро числятся пропавшими без вести. Среди них основатель компании Autonomy Майк Линч, которого называют «британским Биллом Гейтсом», и его 18-летняя дочь Ханна. Также спасатели пока не могут обнаружить председателя правления банка Morgan Stanley International Джонатана Блумера, юриста компании Clifford Chance Криса Морвилло и их жен.