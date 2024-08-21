На крышах омских многоэтажек появились российские триколоры

Напомним, что именно в этом микрорайоне в рамках фестиваля появляются новые рисунки и огромные муралы. Так, на стене одного из домов мексиканский художник Фарид Руэда изобразил медведя. Итогом международного фестиваля, который продлится до 15 сентября, должны стать десятки новых рисунков от художников из Мексики, США, Великобритании, Аргентины, Казахстана и разных городов России.