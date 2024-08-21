На крышах омских многоэтажек появились российские триколоры

Микрорайон «Модерн» в Нефтяниках получил новое украшение. На крышах многоэтажек появились изображения российских триколоров. Вероятно, они являются подарком от международного арт-фестиваля «Омск, ты просто космос!» ко Дню российского флага, который будут отмечать завтра, 22 августа.
Напомним, что именно в этом микрорайоне в рамках фестиваля появляются новые рисунки и огромные муралы. Так, на стене одного из домов мексиканский художник Фарид Руэда изобразил медведя. Итогом международного фестиваля, который продлится до 15 сентября, должны стать десятки новых рисунков от художников из Мексики, США, Великобритании, Аргентины, Казахстана и разных городов России.
Наш корреспондент посетил место проведения фестиваля и сфотографировал несколько интересных работ, подробнее об этом — в специальном материале.