В Приморье собрали последнюю партию вкуснейшего меда этим летом

Целое лето пасечник Андрей Сколов и его пчелки трудились, чтобы на прилавки Приморья вышла полезная, уникальная продукция. Такого меда, как у нас в крае, нет нигде. Ведь на наших землях цветет более 200 медоносных растений, поэтому продукт несет в себе массу полезных свойств. Корреспондент «Комсомолки» отправился за 200 с лишним километров от Владивостока за последним сбором меда в этом году. Какой он — последний сбор этого лета? Читайте в материале «Комсомольской правды — Владивосток».