В Приморье собрали последнюю партию вкуснейшего меда этим летом

Целое лето пасечник Андрей Сколов и его пчелки трудились, чтобы на прилавки Приморья вышла полезная, уникальная продукция. Такого меда, как у нас в крае, нет нигде. Ведь на наших землях цветет более 200 медоносных растений, поэтому продукт несет в себе массу полезных свойств. Корреспондент «Комсомолки» отправился за 200 с лишним километров от Владивостока за последним сбором меда в этом году. Какой он — последний сбор этого лета? Читайте в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Сейчас пчелы делают мед из разных соцветий. В последний медовый букет этого лета вошли: леспедеца двуцветная, вероника сибирская, золотарник, элеутерококк, аралия и другие полезные растения. До следующего сезона этих трудолюбивых насекомых трогать не будут, теперь сладкая гордость Приморья будет копиться в ульях.
«Меня часто спрашивают: ну, а какой же мед самый полезный? Ваш организм сам знает ответ на этот вопрос. Когда, например, выбираете мед на ярмарке, попробуйте по ложечке разные сорта. Тот, что понравится больше всего, подходит именно вам».
Иностранные гости, в особенности наши друзья из Китая, порой за несколько месяцев «бронируют» бутылочки меда у Андрея. Недавно глава края поставил задачу возродить в крае пчеловодство.
«Приморский таежный мед должен быть представлен в достаточном количестве на местном рынке, нужно выставлять продукцию на биржу, экспортировать мед в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона», — заявил Олег Кожемяко.
24 августа состоится фестиваль «Анучино — медовое раздолье», где Андрей вместе со своей семьей выставит на продажу мед, собранный этим летом.
Праздник начнется в 11.30 в селе Анучино. На ярмарке 15 ведущих пчеловодов Приморья представят липовый мед нового урожая. По итогам народного голосования будет выбран лучший сладкий продукт фестиваля.