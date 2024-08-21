В МЧС рассказали о последствиях ливня: под Гродно поврежден мост

Уточняется, что с 21:00 до 00:00 выпало 34 миллиметров осадков при среднемесячной норме 57. В результате в деревне Бараново подтопило 10 домов, в деревне Лаша — пять.
Кроме того, на въезде в Бараново размыло обочину автодороги Н-6045.
«Возле деревни Кунцевщина Гродненского района в результате подъема уровня воды в реке Лашанка поврежден железобетонный автомобильный мост на подъездной дороге. Жизнеобеспечение населения не нарушено, имеются объездные пути», — говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС и ЖКХ откачали воду. В работах задействовали свыше 20 человек на восьми единицах техники, в том числе от МЧС — 11 человек и три единицы техники.
Сотрудники ГАИ перекрыли движение по одной полосе проезжей части поврежденного участка дороги и мосту до проведения восстановительных работ.
По информации на 06:00 среды подтопления отсутствуют. Пострадавших в результат ЧС нет.
Ситуация в других регионах
Грозовой фронт с порывами ветра до 10 метров в секунду повредил кровли шести сельскохозяйственных зданий в деревне Большие Орлы Столинского района Брестской области. Пострадавших в результате удара стихии нет, идут восстановительные работы.
В Гомельской области дожди с порывами ветра до 12 метров в секунду повредил кровлю жилого дома в деревни Крупейки Лоевского района по улице Советской. Также зафиксирован один случай падения дерева на проезжую часть дороги в Добруше по улице Октябрьской.