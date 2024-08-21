В МЧС рассказали о последствиях ливня: под Гродно поврежден мост

В Гомельской области дожди с порывами ветра до 12 метров в секунду повредил кровлю жилого дома в деревни Крупейки Лоевского района по улице Советской. Также зафиксирован один случай падения дерева на проезжую часть дороги в Добруше по улице Октябрьской.