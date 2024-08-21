Жители Хабаровского края могут сдать оружие за деньги

Как сообщили в региональном управлении Росгвардии, вознаграждение полагается, если сдача боеприпасов, оружия и взрывчатых веществ добровольная. Речь идет в том числе о случайно найденных или незаконно хранящихся предметах. Выплаты за добровольно сданное оружие производят из краевого бюджета. На эти цели в 2023 году было выделено больше одного миллиона рублей. Консультацию по вопросам оборота оружия можно получить в центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Хабаровскому краю по телефону (4212) 34−05−70.